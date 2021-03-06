早前爆出多宗個案的K11 MUSEA關閉一周後今日重開，更多達數百人逼爆商場，但同時今日亦多2宗個案患者曾到訪K11 MUSEA，分別曾到商場睇戲或借廁所。衞生防護中心指，名潮食館及K11 MUSEA群組經基因分析後，相信屬同一源頭，推測2月14日或該段時間曾有個案曾到K11 MUSEA，但該個案至今仍未找到，或屬隱形病人，再由他傳播級早前確診的Cartier 2名訪客及名潮食館的源頭病人，再擴散出去。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上，交代K11 MUSEA名潮食館群組現時共有50宗個案，包括有9名職員、22名顧客及19名密切接觸者染疫；另有6宗其他個案患者未曾到過名潮食館，但曾到K11 MUSEA，包括2名在商場地下Cartier工作的員工，另有2人曾在2月14日不同時段去過Cartier購物，早前亦有一宗個案曾在2月19及20日曾去過商場5樓Lilium by Gitone餐廳，以及1名Twinkie Cookies員工。

名潮食館K11 MUSEA患者料屬同一病毒源頭

港大早前為名潮食館患者及K11 MUSEA其他個案進行病毒基因分析，結果發現名潮食館、Cartier、Twinkie Cookies及Lilium by Gitone的患者病毒基因排序均非常脗合，顯示個案可能屬同一源頭。

歐家榮說，根據資料，推測最有可能在2月14日當日或該段時間曾有個案到訪K11 MUSEA，而該個案可能一直未能發現，或屬隱形病人，再由他傳播給Cartier 2名訪客、Twinkie Cookies員工及名潮食館的源頭病人，名潮食館的源頭病人再在餐廳將病毒進一步超級傳播。其後他補充，估計該名K11 MUSEA的傳播源頭患者是在2月14日或15日到訪商場。

Cartier 2名員工則有可能是商戶之間感染，因他們的發病時間相隔數日。5樓Lilium by Gitone餐廳患者則或是於2月19及20日在K11 MUSEA接觸到其他確診病人，因名潮食館源頭病人員工及Cartier 2名確診員工都曾在該兩日上班。

歐家榮相信今次群組爆發原因可能是患者在商場公眾地方接觸到其他個案感染或環境污染，以及名潮食館空氣不流通而導致超級傳播。

名潮食館源頭患者料非K11 MUSEA爆疫源頭

歐強調名潮食館首名患者是一名員工，估計食館爆發是在2月19日出現，但這名員工並非整個K11 MUSEA爆疫的源頭。他指現時估計2月14日前後於K11 MUSEA有一名隱形傳播者出現，並將病毒傳染給其他訪客，而名潮食館的源頭員工在2月15日曾上班，14日、16至18日都未有上班，估計或是從商場的公眾地方所感染。

歐家榮又表示，至今在名潮食館2次視察，取得7個環境樣本呈陽性反應，包括早前與袁國勇視察取得的48個樣本，有3個陽性；至周四於名潮食館再取得29個樣本，當中有4個陽性，分別有3個位於地下樓層的冷氣系統過濾網，而另一個位於茶水間的出氣口，亦證實當日袁國勇的分析屬實。

有關於出風口的位置有煙頭，懷疑有患者是因為吸煙受感染。歐家榮稱，有向患者查詢有沒有吸煙習慣，但僅得一人承認有食煙，但站立位置與驗到有病毒的出風位不同。衞生防護中心總監林文健呼籲市民，吸煙有機會造成交叉感染，因為吸煙時需要除下口罩，減弱防疫的功能。

2新增無源頭患者曾到K11 MUSEA借廁所睇戲

另外，今日有多兩名患者曾在傳染期到訪K11 MUSEA，俱為無源頭個案。其中一宗無源頭確診患者為34歲男子（第11071號），他24日曾到尖沙嘴安年大廈15樓參加過物業投資講座，當時有戴口罩、無進食或飲水，有50多名同場參加者，他們將獲發短訊要求做檢測。患者出席講座前，曾使用K11 MUSEA地下洗手間，逗留約5至10分鐘，前後並無去商場其他地方或接觸過其他人，其間亦有戴口罩。

他在鰂魚涌英皇道太古坊林肯大廈一間電腦公司做會計，但已長時間在家工作，2月17日最後回公司上班。他3月1日出現病徵，3日去門診求診，翌日交樣本呈陽性；居於灣仔克街6號港生大廈B座，傳染期曾光顧多間食肆，包括2月28日曾到新鴻基中心KFC，27及28日曾到合和中心薈軒，27日曾到皇后大道東碗碗香。

另一名無源頭初步確診患者亦曾在潛伏期2月26日到訪K11 MUSEA 4樓睇戲及借用洗手間。32歲男患者潛伏期曾到北河街街市，2月26日曾光顧華嫂冰室，同日曾到K11 MUSEA 4樓睇戲，及使用該層洗手間，現時並無其他個案當日曾在K11 MUSEA出現。

患者在尖沙嘴加拿芬道2號4樓UNDONE公司任職電腦程式員，最後3月1日上班，約有30名同事，如他確診，該公司將被列入強制檢測。他居於深水埗大南街258號，3月1日發病，5日到檢測中心採集的樣本呈陽性。

衞生署不列為K11 MUSEA群組個案

歐家榮表示今日兩宗K11 MUSEA個案都是源頭不明個案，其中一人在潛伏期間去過多個地方，在K11 MUSEA的廁所逗留只是一個短時間，而當日商場沒有其他個案，亦沒有證明有與其他患者接觸，故兩宗個案不屬於K11 MUSEA的群組。

商場今日重開會否有風險？歐家榮指衞生署早前向K11 MUSEA所有員工發出第二次強制檢測，現時有1,800人在3月3至5日完成檢測及呈陰性。林文健則表示，署方一直呼籲市民避免到公眾人流多的地方或者聚集，並做好手部衞生。

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