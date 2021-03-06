聯合醫院日前一張通告，引發院內部份員工唔少擔憂。八方收到風，聯合醫院幾日前喺一個女更衣室內貼咗張通告，話星期四（4日）下晝會有「警察巡查」，仲話到時會有「男士在內」。雖然院方都係好心提醒，但張通告無交代係咩事，令到唔少喺聯合做嘢嘅女醫護人員都好擔心。

有醫護人員同八方講，通告所講嘅巡查時間，都好接近同事換班，加上通知無端端話會有男士在場，同話有警察巡查，班同事都好擔心。雖然同事有打過電話去院方問咩事，但對方只係話「例行巡查」，始終都未釋除到疑慮。

八方即刻問番警方同聯合醫院求證，原來係聯合醫院保安部邀請東九龍總區防止罪案辦公室，去醫院做「保安巡查」，主要係防止有人在更衣室內偷裝針孔攝錄鏡頭。警方話，當日警方人員係由院方保安部管理人員同後勤部人員全程帶領下，進入已清場嘅女更衣室，去提供保安意見。

聯合醫院就講，巡查係讓警方就保障員工私隱同安全提供意見，又話會對通告未清楚闡述視察安排詳情而引起誤會作檢討同改善。

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