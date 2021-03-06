繼上月底一名有嚴重長期病患的63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡，一名55歲女子本周二（２日）在官涌體育館接種科興疫苗，3日後懷疑中風入住廣華醫院，至翌日即今凌晨離世，她本身有長期病患。兩宗個案死者均在官涌體育館社區疫苗接種中心接種中國科興疫苗。

政府專家顧問許樹昌表示，據他了解，接種科興疫苗後死亡的55歲女子，2015年患乳癌，曾做手術，之後做化療及電療。有飲酒習慣，有血壓高，高血脂及蛋白尿。她去年10月曾到瑪嘉烈醫院就癌症覆診，情況穩定，相信與今次死亡無關。

稱死因疑缺血性中風

女事主3月5日晚上約7時半因無邊身無力，到明愛醫院急症室求醫，因有缺血性中風而打溶血針，晚上約10時轉送廣華醫院腦外科加護病房，之後血壓下跌，心跳加速，要插喉，3月6日凌晨約3時半血壓低及休克，打強心針，約凌晨4時心臟停頓，急救後約4時50分死亡。

許指，因該女子於3月2日下午約3時接種友苗，相估3日後才不適，而左邊身無力應大右邊血管有問題，故他臨床判斷相信與疫苗沒有直接或間接關係。對於是否有可能疫苗誘發或增加中風風險，疫苗與造成中風有否間接關係，他指，接種疫苗後可因緊張而導致血壓高，但當時該病人接種後沒報告不適問題，故相信中風與疫苗沒間接關係。

許表示，相信該女病人死亡有三個可能性，一是大範圍缺血性中風，二是因缺血性中風打溶血針後，有5%至6%出現出血性中風，可能因出血性中風致命；三是可能同時有缺血性中風及心血管病。

每日有131人因不同原因死亡 稱可能時間上巧合

他指，本港每日有131人因不同原因死亡，疫苗接種計劃開始後，「都會有人死」；對於為何該女病人非接種疫苗前出現中風，他指可能是時間上巧合。

他指，明白死亡事件會引起公眾關注，但現階段毋須叫停疫苗接種，但相信醫管局及衞生署可合作，增加普通科門診節數，讓有需要的市民接種疫苗後預約門診，諮詢醫生的意見。

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