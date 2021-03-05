【本報訊】證監會與警方昨在代號「合璧」的行動中罕有聯手，搗破一個「唱高散貨」（俗稱「微信女」）的騙局，行動中凍結及搜出逾九億元現金及財物，並拘捕12人。被捕的七男五女疑涉詐騙、洗黑錢和市場操縱等罪行，年齡介乎23歲至65歲。證監會行政總裁歐達禮指出，有關騙徒已利用騙取而來的金錢買入多項物業。惟騙案受害人數龐大，又以私人戶口作交易，現時極難估計具體受害人數及損失金額。

是次行動中，合共出動逾160名證監會執法人員及警員，搜查全港27個地點，涉及山頂、中區豪宅及港島區的數間經紀行。兩執法機構撿獲大量現金及貴重財物，共計價值涉及九億元。警方凍結多個證券戶口及銀行戶口內約8,000萬元資產，撿獲900萬元現金。證監會亦已發出16份限制通知書以凍結63個證券賬戶，有關賬戶相信持有屬於集團成員來自「唱高散貨」計劃的得益。

證監警方罕有聯手

犯罪集團通常看中股價偏低且成交極為疏落的小型上市公司，因這些公司股票較易被挾倉，且操縱股價所需資金較少。當騙徒成功誘使受害人以高位買入股份後，便會全數沽售股票後，無辜的受害者便因此承受重大的金錢損失。

證監會指出，是次行動經長時間調查後，才正式展開有關行動。該個案除涉及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為罪行外，亦基於涉嫌干犯的欺詐及洗錢罪行的規模，故被轉介至警方跟進。警方2020年底接獲證監會轉介，發現這犯罪集團2018年底已運作，去年始活躍，並涉及不同股票操縱行為，涉案人士的證券及銀行戶口出現不尋常的股票及轉賬交易。

證監會行政總裁歐達禮表示，會堅決遏止這些「唱高散貨」計劃，毫不猶豫地使用各項現存執法和監督工具。被問到日後打擊「微信女」行動會否更迅速，甚至提早將涉事股票停牌，歐達禮則指，固然想盡快作出行動，以保障投資者，惟這些騙案甚為複雜，仍須蒐集足夠證據。當有理由相信投資者在接收該股票的資訊及了解不足時便會作停牌，惟仍按個別情況而定。

去年警方拘捕15名壹傳媒（282）投資者時，曾指與證監會的作業互相獨立，不知對方調查行動。今次卻罕有就證券市場騙案聯合行動，被問到合作準則時，毒品調查科總警司林敏嫻表示，每個案件的性質都不同，該方循其現有審視機制及合作框架去選擇最適合的調查方法。今次案件是經過開會後，聯合行動可令警方及證監各司其職。歐達禮則表示，處理手法應按逐個案件而定，而證監在此案重點處理市場操縱及失當行為。加上今次牽涉人數及金額龐大，與警方合作會令行動更有效。