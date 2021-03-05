【本報訊】市建局宣佈啟動土瓜灣發展計劃，項目位於土瓜灣道、啟明街和鴻福街一帶，涉約53個街號，總地盤面積6,590平方米，估計560個業權受影響。市建局預計，重建後可提供約900個中小型住宅單位，並興建行人天橋接駁至對面的港鐵土瓜灣站，估計2032年完工。

市建局先後已在土瓜灣以「小區模式」推展七個重建項目，包括庇利街／榮光街、鴻福街／啟明街、啟明街／榮光街等，昨日啟動的土瓜灣道／榮光街項目，將毗連早前七個重建項目。

今次項目地盤呈T字，涉及土瓜灣道、馬頭圍道、啟明街、玉成街及鴻福街等約53個街號，總地盤面積約6,590平方米。

市建局指，現時玉成街、部份鴻福街及啟明街不少地方用作儲存貨物及停泊車輛，行人環境欠佳，建議重整有關道路，包括改善地面行人空間。受重建影響的樓宇為8至15層高，建於1957至1974年之間，估計約560個業權、830個住戶及約90間地舖，今天起會派員到項目範圍內的樓宇，進行凍結人口調查。

項目重建後總樓面面積約5.5萬平方米，當中包括4.2萬平方米住宅樓面、可提供約900個約500平方呎的中小型住宅單位；8,320平方米商業樓面、5,540平方米預留作政府、機構或社區用途。

市建人員出勤須裝碼戴環

市建局形容，項目將成「小區」內的「重要板塊」，可加強「小區」連接及暢達度，並改善當區的步行環境，提升行人安全及街道活力，包括興建橫跨土瓜灣道的行人天橋，連接日後的港鐵土瓜灣站出口；整條玉成街、以及部份鴻福街和啟明街將被重新規劃，期望可提供更多地面空間予行人享用及舉辦活動。

項目預期2032年完工，將沿用七年樓齡作計算，向自住業主收購，下周會向業主及租戶舉行簡報會。市建局將向城規會提交項目發展草圖。另外，市建局人員進行凍結人口調查前，需安裝市建局的「健康碼2.0」並佩戴連接程式的電子手環。