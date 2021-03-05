【本報訊】科興疫苗接種開打至今，本港出現多宗不適送院個案，更有長者接種兩日後死亡，引起大眾疑慮。統計數字顯示，無論注射及預約接種疫苗人數，近日都有下跌趨勢。油麻地官涌疫苗接種中心昨人流稀少，與上周門外「打蛇餅」排隊盛況大相逕庭，有長者未有因死亡個案「縮沙」，反稱「輪到你就輪到你」。有專家批評，政府疫苗資訊欠透明，接種指引與內地國際不一，或令市民感到混亂，未能自行判斷。

周四再有接種科興疫苗的人士不適，政府公佈，當日早上，一名83歲男子到中央圖書館接種中心注射疫苗後，感到暈眩及胸部不適，須送往律敦治醫院。經治療及觀察後，情況穩定，毋須留醫。

長者照打：早兩日死之嘛

昨早9時許，記者在官涌體育館疫苗接種中心外發現人流不多，每五分鐘僅兩至三人前往接種。退休人士蔣先生昨僅用半小時接種疫苗，記者問他會否擔心疫苗有問題，他稍有遲疑後說：「應該理論上冇問題，我睇法就唔驚嘅，早兩日死之嘛，全世界都係咁死㗎啦，應該冇問題嘅，輪到你就輪到你。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目說，全球因感染武肺死亡的個案數以百萬計，絕大部份是60歲以上長者，要觀察接種疫苗後有否出現即時問題或副作用，分辨接種後跟未接種前，發生問題的機率有否明顯轉變，才能知道疫苗是否安全，不能以零星死亡個案評估疫苗的安全性，應比較接種前後的死亡及出現副作用的數據。

不過何栢良批評目前港府與內地及國際做法稍有不同，例如內地不鼓勵長者接種科興疫苗，但香港疫苗資訊發放透明度不足，未有嚴格按照科興及BioNTech「復必泰」疫苗的說明書及藥物標籤安排，或令市民感到混亂，未能自行判斷，建議港府為部份基層長者提供免費健康諮詢服務。

參與新冠病毒疫苗接種計劃的家庭醫生林永和亦在同一節目中促請當局提供更清晰及客觀的指引作參考。林指出，藥廠說明書不太清晰，希望當局能稍為提供多些大原則，讓醫生在為不同病患接種時可以參考，仔細評估則由各人做好本份，醫生要問清楚病人情況才接種。

預約接種人數急降

據疫苗接種計劃昨天的預約系統顯示，打科興疫苗的多個社區疫苗接種中心，新界地區仍有名額，葵涌林士德體育館社區疫苗接種中心除了今天額滿外，明天及後天尚餘名額，屯門友愛體育館社區疫苗接種中心的名額非常充裕，由明天至本月12日仍有名額；而將軍澳體育館社區疫苗接種中心由今日至本月14日仍可預約。

統計資料顯示，接種科興疫苗的人數由周二起逐步下降，網上預約人數亦然，由周二至昨日，預約科興人數急跌了73%；預約BioNTech人數由周三首日的91,200人急跌至昨日的6,000人，大跌了93%。

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