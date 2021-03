繼日前英國倫敦、曼徹斯特、雷丁三城聲援香港47名參與民主派初選人士的集會後,今天(6日)中午在諾丁漢(Nottingham)市中心亦有港人發起集會,有近50人出席,歷時近一小時,有父母帶同小孩參與,亦有英國人出席,向香港傳遞來自英國的聲援及關注。

集會在諾丁漢市中心的Brian Clough Statue(白賴仁哥洛夫銅像)前舉行,由於疫情關係,參與者全隔開近2米隔離站立。除「光時」旗外,亦舉起各式各樣手寫的標語,包括「Release All Political Prisoners」、「Democracy is not a crime」、「Free Hong Kong」等,集會亦有播放《願榮光歸香港》,眾人偶然高喊「光復香港 時代革命」等口號。

活動發起人之一Sally(化名)表示,今日舉辦集會除了希望聲援47人外,由於諾丁漢亦有越來越多港人移民,故希望能夠透過集會,把身在此城的港人聚集起來。她指在疫情及限聚令下,原本預計只有30人左右出席,今日看到比預期多人感到驚喜。她稱日後仍會繼續在諾丁漢舉辦不同活動,「以前多數係留學生發起,不過《國安法》之後,學生都唔係好敢搞」。

區太及丈夫帶同兒子出席集會,區太表示,作為香港人,即使去到世界各地亦應為香港發聲,「尤其而家香港發生咁不幸嘅事,我哋喺海外可以自由發言,所以要聲援香港」。對於這個星期在英國看到香港的新聞,「每睇一次自己都喊一次,忍唔住啲眼淚會流落嚟,點解香港會搞成咁?呢啲係天理不容嘅事,香港要回復97前嘅面貌先係最安全同開心」。

英國學生:英政府可為港人做更多

除香港人外,亦有英國本地人出席集會聲援。17歲的英國學生Will表示,他得悉香港的民主正被扼殺當中(murder of democracy in Hong Kong),47人面臨審判,而部份抗爭者包括黃之鋒已在牢獄,「包含了不同民主派政治主張的光譜」,故今日亦特地前來集會聲援。作為英國公民,他指可以透過網上分享令更多人了解香港正面臨的狀況,而他認為英國政府可為香港人做更多的事。

白賴仁哥洛夫銅像2006年12月由英冠球會諾定咸森林球迷捐款,並決定於諾丁漢市中心,諾丁漢市議會附近的國王街和皇后街匯合處樹立,並於2008年11月揭幕,以紀念2004年9月因胃癌病逝,英格蘭最偉大足球領隊之一的白賴仁哥洛夫。白賴仁哥洛夫於1978/79及1979/80年兩個球季,帶領諾丁漢市代表球會諾定咸森林兩奪歐冠盃冠軍。而白賴仁哥洛夫亦曾支持英國反納粹陣線,並獲英國工黨建議出選英國國會,但白賴仁哥洛夫因為想延續其領隊生涯而拒絕。

記者李雨夢 英國報道

