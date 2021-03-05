中國星電影公司老闆向華強及兒子向佐去年底向台灣移民署以申請依親居留，惟相關單位以向氏父子「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」為由，駁回兩人申請。有指向佐被爆是「中華全國青年聯合會」（全國青聯）委員，身為台灣人的向太陳嵐為平息事件，忽然讚「台灣政府英明神武的，不會及不能只拿媒體報道來做證據和理由。」指她為移民而「變節」。其實，熱愛中國又撐警的向太，前年曾多次就香港的反修例事件發聲，2017年更就七警案籌款幫助涉案的警員。
籌款是愛香港 向太高呼：「香港警察係最好嘅 ！」
當年今日，2017年3月6日，《蘋果日報》A1頭條報道，向華強夫婦、洗米華及楊受成籌安家費$7,777,777撐七警。捐款由向華強妻子陳嵐牽頭，她以「向太陳嵐全球粉絲」名義捐出477,777元，令捐款總額湊成7,777,777元。向太表示籌款是愛香港的表現，「我一個香港市民，有社會責任，香港警察係最好嘅。」當年有學者及立法會議員認為，這筆「特別捐款」會令公眾對警隊的觀感更差，質疑警察是否仍會公正嚴明執法。想知當年還有誰「江湖救七」？即睇蘋果寶庫：向華強 洗米華 楊受成籌安家費 江湖救七 $7,777,777撐七警
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