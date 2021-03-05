疫情下市民長時間在家工作上課，家居噪音問題越見嚴重。上月底，藝人馬浚偉公開遭鄰居噪音滋擾經歷，並開設facebook苦主專頁，大批網民隨即大吐苦水，有人更因噪音致幻聽、耳鳴。有苦主受訪稱，妻子被迫暫搬到酒店居住，他亦開始精神緊張，出現抑鬱病徵，須由醫生處方鎮定劑及血清素，「（聽到聲）我即刻個心好唔舒服、揦住揦住。」惟每年因家居噪音觸犯《噪音管制條例》入罪個案寥寥可數，苦主慨嘆求助無門，只能考慮搬走，甚至各出奇謀反擊。

記者：林 熊 馮智敏 周子惇

馬浚偉上月初開設fb專頁「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」，現獲約9,000人追蹤，過千人留言；另一fb群組「樓上噪音苦主大聯盟（香港）」，亦有逾1,500名成員，每日約5至7人分享苦況，群組管理員Marry Lam指樓上單位半夜常傳出噪音，「一早830就由牆身，地下，床腳，枕頭傳來低沉嘅嘭嘭揼嘢聲，足足一個鐘，地都震埋，心都離埋。」

有苦主稱上層小朋友停課，在家打籃球消磨時間，在家工作的他每日朝十晚十被迫聽籃球聲，出現幻聽；有人被樓上練鼓聲嘈足三年，開始耳鳴；有人因樓上大聲播歌，晚上運動，全日受滋擾，向對方反映後卻變本加厲。

聽到好多人喺度跳，好響好應。

「日頭好多嘈雜聲，似有人跑步，好用力推枱凳。」梁生一家三口1月底搬進青衣私人屋苑，入住當天上層便傳出雜音，未幾聲音午夜出現，令他與妻子徹夜難眠。每晚約11時便有噪音，似有人來回踱步，亦有重物擲地聲。上層住戶曾解釋兒子在家上課，長時間留家才跳躍打發時間，會減少噪音，惟情況未見改善。

最嚴重一次是晚上11時許，「聽到好多人喺度跳，好響好應」，梁和太太均從睡夢中驚醒，聲浪持續20分鐘。「佢聽完夜晚啲聲，瞓唔到，喊出嚟呀。」妻子被噪音影響情緒，已搬到酒店暫住，只剩他及中一女兒同住，「我哋要咁樣分開，小朋友要一段時間唔可以成日見媽媽。」

太太有家歸不得，梁則每晚保持警覺，錄低噪音，令精神緊張，「我都要睇醫生，醫生開啲鎮定劑甚至血清素畀我。」他向管理處反映仍不果，故即使與業主簽下一年死約，也要考慮搬遷，但每月交租16,000元。記者下午訪問時，聽到樓上不時傳出跑步聲，約10分鐘一次，有時連續有疑似小朋友跳動聲；另一次「正月十五」晚上，屋苑寧靜，三個多小時內不時聽到腳步聲，聲音不算大但令人煩擾。

瞓覺我好驚望天花板，死啦，突然之間咁靜，想玩乜嘢。

將軍澳厚德邨居民林小姐則自去年9月，每晚11時聽到上層跳躍聲，聲浪及持續時間越來越長，甚至凌晨四時才停止，連一歲半女兒亦被驚醒。她向管理處投訴後，對方收斂一周即故態復萌，再向屋邨主任投訴，交兩名保安跟進，惟他們表現怕事，未能協助。

林曾與樓上大叔對質，反被兇：「你唔畀係我樓上跳呀？嫌嘈你就搬去獨立屋、別墅住啦，未見過惡人？」現時噪音一周兩次，令她有點焦慮及躁底，躺下時都會頭痛，有時晚上寧靜她亦感恐懼，不敢入睡，「瞓覺我好驚望天花板，死啦，突然之間咁靜，想玩乜嘢。」

「你立幾多條例都冇用，冇人執法，都係廢。」林曾去信房屋署投訴但沒回覆，並質疑屋邨管理扣分制成效。兩名苦主都請記者隱藏其身份，免樓上獲悉報道後變本加厲。馬浚偉亦曾報警但無用，計劃民事訴訟，他稱暫不回應。

警方指2016年至2020年，收到56,135至65,490宗噪音投訴，但沒備存執法數字。根據環保署資料，2018年就《噪音管制條例》中的鄰里噪音，共發出1,060次警告，僅26宗檢控；前年有759次警告，僅45宗檢控；未有去年數字。

房屋署指無備存噪音投訴數字，但若租戶晚上11時至翌晨7時發出噪音，會發書面警告，若未能在時限內糾正或重犯，將被扣5分。2018及2019年因造成噪音滋擾被扣分公屋租戶個案，分別6及12宗。