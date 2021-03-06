北京準備以「愛國者治港」之名修改《基本法》附件一、二，以落實其口中「完善」香港選舉制度。前全國人大常委范徐麗泰直認，今次北京由上而下「完善」香港選舉制度並無諮詢過港人，因為香港政制發展不是香港「話事」，被問到民主派也無被諮詢時，范徐麗泰更斷言「這些人根本沒有被諮詢的資格」。

范徐麗泰接受深圳衛視專訪時稱，香港政制發展的權責在全國人大及人大常委會，不是香港「話事」，若政改由香港提出，就會在香港本地諮詢，再上人大常委會，然後人大常委有權確定、備案；這次不由香港提出，因為時間上做不到、來不及，實際操作也有困難。

被問到為何不諮詢港人或民主派的意見時，范徐麗泰更直認沒有諮詢港人，推說有很多港人提出了意見；民主派方面，她更表示「現在反對派的人有多少不是亂港分子？有多少沒做過傷害香港繁榮穩定的行為？不是和外國勢力（勾結）、要求對方來制裁香港的呢？這些人根本上已經沒有了被諮詢的資格」，又指「如果你根本不想香港好，為了你的假民主、假自由，而想令香港大眾不能安居樂業的話，這些人值得去諮詢嗎？」，認為民主派連做「忠誠反對派」的資格都沒有。

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