昨日有星媒指民間人權陣線被香港當局調查，並可能遭到取締，今日有民間團體成員割蓆。街坊工友服務處發聲明表示，未來將不參與民陣的工作及會議。

新加坡《聯合早報》昨日（6日）引述消息人士指，香港當局正調查民間是否受到美國國家民主基金會資助，以舉辦反修例活動，若查明屬實，民間可能會被指違反《國安法》，繼而被港府取締。

街工今日就發聲明指，「未來將不參與民間人權陣線的工作及會議」，同時又表示「會於基層權益的議題，繼續努力。」

民陣召集人陳皓桓亦透過社交網站發文回應街工退出一事，指尊重、理解團體退出的決定外，表示民陣成立至今有17年多，期間經歷過反23條、政改、反高鐵、反國教、傘運、反修例運動等，而民間是由多個團體和市民艱辛建立出來，「為的是搭建一個合法、和平、理性、非暴力的平台，讓香港市民發聲」，他強調民陣「不會也不能解散，只要有團體留下，我作為召集人絕對願意與民陣共存亡。」陳回覆其他傳媒時提到，目前民陣仍有30多個團體成員。

其實陳皓桓昨日已發聲明指，民陣由成立至今，從未收取任何外國政府或機構資助，包括美國國民主基金會，強調民陣資金一直只依靠遊行集會期間，廣大市民的捐款，呼籲各界認清真相。對於可能被取締一事，陳更疾呼「欲加之罪，何患無辭」。

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