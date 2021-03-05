【本報訊】百年古蹟深水埗主教山配水庫險被政府拆卸，因應民間訴求，古蹟辦建議將主教山配水庫和油麻地配水庫列一級歷史建築，下周四在古諮會會議中討論。關注團體要求政府交代會否進一步將配水庫列為法定古蹟，確保配水庫得到法例保護。

古諮會上載的會議文件顯示，共有三個新項目獲古蹟辦擬議評級，包括建於1904年的主教山配水庫和建於1894年的油麻地配水庫，擬列為一級歷史建築；建於1860年代的西營盤磅巷台階則擬列為二級歷史建築。古諮會隨後會上載有關建築的歷史資料並就擬議評級展開公眾諮詢，再由古諮會作最後決定。

團體促交代會否列法定古蹟

活現香港共同創辦人陳智遠稱，古蹟辦建議將主教山配水庫列為一級歷史建築是「正路嘅」。至於是否進一步列為法定古蹟通常由古諮會提出建議，但是否接納的權力是在發展局局長手上，認為當局必須交代之後是否立即啟動將主教山配水庫列為法定古蹟的程序。

他重申，主教山配水庫文物價值之高，絕對值得列為法定古蹟，九龍水塘部份設施也已列為法定古蹟，從整個供水系統角度出發，「配水庫冇理由唔係法定古蹟」。另一建議列為一級歷史建築的油麻地配水庫，比主教山配水庫更早建成，相信其文物價值亦相若。

套用主教山和整個供水系統保育的邏輯，山頂、歌賦山及雅賓利食水配水庫相信也甚具歷史價值，陳智遠促政府或古諮會應公佈更多山頂、歌賦山及雅賓利食水配水庫的歷史資料、現況圖片等，供民間進行更深入的研究。

本港歷史建築評級分三級，一級為最高，定義為具特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存的建築物。無論評級如何，也僅屬行政性質，不會為歷史建築提供法定保護。歷史建築須進一步根據《古物及古蹟條例》宣佈列入法定古蹟，才具有法例保護效力。