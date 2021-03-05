【本報訊】網上瘋傳一段「玩命」片段，元朗一名男子趴在一輛行駛中的私家車車頭，途中有巴士在旁駛過，趴車男全程嬉皮笑臉，車內人則有講有笑，更用手機拍下趴車男伏在車頭的驚險場面，最後片段中有女聲喝止「唔好玩啦」下，私家車才在550米外的朗庭園對開停下。警方指暫未接獲相關報案，已留意到網上影片，正展開調查。

短片全長約40秒，事發地點在水邊圍邨對開的媽橫路，前日起流傳網上，片段所見，趴車男披着格仔風褸，從片段所見，趴車男疑與車上男女認識。片段一開始，趴車男趴在私家車車頭，右手拿手機銀包，左手捉緊車頭冚，當時私家車以時速40公里行駛，車內有女子說：「黐線，咪玩啦！」但司機沒理會繼續爆粗大笑，趴車男全程笑吟吟，望向車廂。

司機遭乘客喝止方停車

車上有人問：「我唔知去邊度？」有人回答：「上橋呀，燒烤場！」一名女子隨即喝止：「唔好玩啦！」最終在550米外的朗庭園外停車。有網民鬧爆趴車男及司機行為，直言切勿模仿。

大律師陸偉雄指，涉事司機明知有人在車頭仍行車十分危險，可能干犯危險駕駛罪，最高刑罰可判監一年、罰款一萬元，並停牌半年至兩年。至於趴車男亡命舉動十分危險，但《道路交通條例》主要針對司機和行人，他當時行徑可能處於法律灰色地帶，未觸犯現行法例。