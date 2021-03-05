【本報訊】「微信女」騙局並非新鮮事，但隨着港股熱炒，詐騙活動越見頻繁。微信女獵食方式是先以自己持有或操控他人的證券戶口，從股價低位購入目標股票，慢慢推高股價，然後在社交媒體或通訊群組唱好股票、當有人上釣時，莊家便「洗倉式」沽貨，導致散戶輸身家。為人熟悉的微信女股，要數到去年9月上市的濠江機電（1408），上市價僅一元，但首日掛牌即漲逾一倍，成為去年首日表現最佳新股之一。

濠江機電其後在微信女加持下，股價短短三個月便最高見5.5元；直至11月26日開市，隨即暴瀉八成；市值單日蒸發近18億元。出事後，證券行稱獲警方發出「不同意處理書」，多個散戶被凍結證券戶口。

本報當時翻查中央結算系統（CCASS）記錄，濠江機電共發行五億股，只有1.25億股（佔已發行股份24.99%）存放在CCASS。暴瀉前夕，京基、中泰、晉立峰、長雄及凱基等五間證券行的持股量合共高達15.67%；至翌日五間證券行持股量降至僅5.16%。

Rimbaco單日蒸發19億

此外，Rimbaco（1953）亦成去年網上炒股群組焦點，其後在9月遭洗倉式急瀉84%，由1.75元劈至0.28元；市值單日蒸發19億元至3.5億元。該股此前為不少通訊群組力推，群組聲稱該股有一至兩成水位、亦有打扮性感、樣貌娟好的微信女建議全倉買入。