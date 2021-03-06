尖沙嘴K11 MUSEA早前因食肆名潮食館爆疫而閉館，閉館6日後於今日重開，吸引大批巿民到訪，未到營業時間前，已有逾二百巿民在外排隊，等候進入商場。開館後不足兩小時，通往地庫售賣化妝品樓層的電梯，出現逾百人的人龍，約下午1時半時，更已有至少5間化妝品店出現缺貨情況。

員工檢測結果全陰性 閉館時已深度清潔商場

K11 MUSEA的高級項目總監董正綱指，商場在閉館期間，已為商場及租戶員工，全體員工進行至少每人兩次的病毒檢測，結果約2,000名員工，檢測結果為全陰性，而持有陰性結果證明的員工，今起可以上班，但為了讓顧客更安心，員工仍會每星期進行1次檢測，商場亦向員工派發消毒酒精、口罩等防疫用品。他同時透露，商場於閉館期間，亦曾聘專業人員及安排智能消毒機械人，每天為商場的公用空間、通風系統、餐廳等進行深度清潔及消毒。

記者現場所見，商場在重開後，有安排職員在各出入口為顧客量體溫及消毒雙手。商場內的公用設施，亦定時有員工及消毒機械人進行清潔及消毒，不少食肆亦已客滿，館內食肆的經理表示，今早營業後，接到不少顧客的預約電話，認為顧客並未有太過擔憂，對商場的消毒工作相當有信心。

居住在荃灣區的陳太，平日都會到K11 MUSEA閒逛，在留意到商場推出不同的優惠後，吸引她在甫開館便來到購物。她未有過於擔心早前館內食肆的爆疫，對商場的防疫工作相當有信心，「都覺得佢關咗再重新清潔，係會比較安心啲，我諗依家度度都有依個可能性㗎喇，所以反而全部重新清潔咗，會仲安心啲」，指自己從新聞中得知K11 MUSEA閉館後的消毒及防疫工作，因而相當安心。

她又指，自己稍後會到館內的食肆進食，但留意到不少食肆已客滿。在個人方面，平日帶同小孩出門，亦會在小孩摸東西後，馬上替他消毒雙手，除了在進食期間，亦不會脫下口罩。

陳太稱商場的防疫工作，值90多分：「始終覺得商場都係緊張嘅咁樣，都會關咗，大家都係出面等，頭先係哩度行緊都見到好多人喺度抹嘢，見到感覺都會比較安心啲。」同時指，自己今早來到商場前，亦沒有料到有這麼多人，但認為這反映公眾對K11 MUSEA的防疫工作相當有信心。

不願上鏡的利小姐，平日亦經常會到K11 MUSEA，她留意到今日商場安排了更多的人手，在各出入口進行檢查，但只會為館方的防疫工作給予約50分：「我又唔覺得真係加咗好多，我覺得唔係真係特別多咁樣囉，就只係多啲人係門口量（體溫）咗，叫你用吓清潔（消毒液），其實度度間間、個個場都會咁做」，笑言自己較苛刻，因為未見到很特別的防疫措施，因此評分亦只有50分，但直言是因為「睇唔到（閉館期間嘅清潔工作）啫，其實佢平時都好乾淨嘅，所以先行入嚟啫」。

她指，自己對於館內曾爆疫亦相當警覺，因而今天不會在館內用膳：「今日係真係唔敢喺度食嘢嘅，除口罩呀嘛，就唔敢嘅，所以係第二度食完嘢再番嚟」。

只限今日電子優惠券吸客

K11 MUSEA為吸引客流，推出了不少電子優惠，除了推出只限本日使用的電子優惠券外，毋須消費亦可免費泊車三小時。利小姐亦被有關安排吸引，前往商場購物：「真係嚟shopping，等緊落去下面嗰層呢，有啲賣化妝品嗰啲囉。（都係見到K11 嗰個app個優惠所以嚟呀？）係呀。（優惠力度都幾吸引呀？）我覺得如果咁嘅做法，的確可以吸引到好多人潮，而家（嘅人龍）咪反映到囉。」

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