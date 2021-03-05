不少家居噪音苦主均對鄰居屢勸不改感無奈，不知如何解決問題。大律師建議，事主可向警方或環保署投訴，以《噪音管制條例》跟進，一旦罪成，最高可罰款10,000元；若屬間斷且非長時間噪音，可申請民事禁制令，禁止鄰居發出噪音，違者屬藐視法庭，可以判監。

根據《噪音管制條例》第4條「夜間或公眾假日的噪音」，限制任何人下午11時至翌晨7時，或於公眾假日在住所發出噪音；第5條「任何時間的噪音」則限制任何人於任何時間，在住所發出如樂器聲、收音機聲等特定噪音。若噪音對他人而言是煩擾根源，即屬犯罪，發出噪音者可被罰款10,000元。

可申民事禁令 違者可判監

大律師陸偉雄解釋，家居噪音非只計算分貝作檢控，「一秒鐘嘅高分貝（噪音），唔及得一個低分貝但持久耐嘅影響大。」執法部門包括警方及環保署，需同時考量其聲響及持續情況等，以判斷噪音是否「煩擾的根源」，才可作警告或檢控。

陸續稱，若是間斷的噪音，執法部門或難以蒐證，未必可報警解決，可考慮自行蒐證，向高等法院申請民事禁制令，禁止對方發出同類噪音，違者屬藐視法庭，法官會因應案件嚴重程度判刑，可以判監。

至於公屋住戶可向房屋署投訴，根據屋邨管理扣分制，造成噪音滋擾可被扣5分；重犯可再被扣分，兩年內扣滿16分或以上，將被終止租約。