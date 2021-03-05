【本報訊】舞台劇導演兼演員黃嘉威自2014年起，四年間藉詞為韓國網站拍攝少女照，先後誘騙四名在網上社交平台認識的女童到賓館拍裸照，其間以教擺甫士為名，伺機對她們上下其手，包括聲稱要以「男友角度」拍攝摸胸照片，又大玩性玩具，並要求女方為他口交和手淫，甚至性交。黃被捕後，其電腦和手機被發現藏有逾3,000幅淫照和40段影片，他昨在高等法院承認非法性交等18罪，繼續還柙至本月25日，等事主創傷報告及被告心理及精神科報告判刑。

呈109求情信 朋友稱惋惜

被告黃嘉威（39歲）承認八項非禮、六項製作兒童色情物品、一項意圖製作兒童色情物品、一項與16歲以下兒童非法性交及兩項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為罪。涉案女童共四人，年齡介乎13至15歲。案發於2014年8月至2018年7月。辯方求情時指，被告大學畢業，2007至2018年間任演員，之後轉為擔任導演和製片，亦在中學任教話劇，月入4.5萬元。辯方呈上109封求情信，指被告在朋友眼中是對社會有貢獻的好人，會利用個人專長幫助別人。朋友對被告犯案感到震驚，並惋惜其前途盡毀。被告認罪有悔意，望獲多於三分一的量刑折扣。

被告在網上社交平台認識案中四名女童。案情透露女童A認識被告時位僅13歲，被告自稱是攝影師，A應邀到賓館拍照，被告要她換性感內衣，露乳房和下體，又教A擺性感甫士。被告將A蒙眼，要A為他手淫和口交，直至他射精。被告後三度約A，A為他口交，其間被告曾用震蛋刺激A下體。A將近16歲，被告開始與她性交。A後來告知男友，報警處理。

被告於2018年8月被捕，警方調查期間，在被告家中電腦和手機發現多段淫褻影片和相片。除A外亦涉三名女童。被告每次都照辦煮碗對待三童，游說B、C和D拍照，上下其手。其中B跟他再見面，並與他性交，但有次發現被告裝了兩部錄影機後便離開，惟性交過程均遭被告拍下。

女童D與被告見面拍照，其間二人共浴，被告摸D乳房並拍片，聲稱要以「男友角度」拍攝。被告最初稱最高給她一萬元拍照報酬，惟完成拍攝後，僅付她200元。

案件編號：HCCC237/20