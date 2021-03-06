初選案47名被告有15人獲准保釋，律政司覆核其中11人的保釋結果，今在高等法院進行指示聆訊。據了解，律政司去信尋求法庭指示，認為應從速處理覆核，並自言已準備好，惟若法庭認為有幫助，也可指示雙方提交書面陳詞，另行擇日聆訊。法庭其後通知辯方，認為雙方需時準備，今日只會進行指示聆訊，意味各被告或須繼續還柙，直至正式覆核聆訊。法庭將於今早10時開庭，首先處理鄭達鴻、彭卓棋及何啟明的案件，由國安法指定法官杜麗冰審理。

【10:10】開庭。法庭先處理鄭達鴻的案件。

【10:00】鄭達鴻已步進犯人欄。開庭前，鄭不時向坐在公眾席的一名年輕女子以眼神交流，並以手勢互動。

律政司昨放棄覆核楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠的保釋，4人已獲釋。另外11名獲准保釋但仍遭羈押等侯覆核的被告，今早將被押解到高等法院應訊。根據司法機構網頁資料，其中鄭達鴻、彭卓棋及何啟明將於早上10時應訊，預計每人15分鐘。黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森被安排不早於上午11時半應訊；伍健偉、郭家麒、柯耀林、李予信則於下午2時半聆訊。每人預計聆訊15分鐘。

【案件編號：HCCP110-120/21】

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