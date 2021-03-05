汀角一帶生態豐富，港大研究團隊在2017年發現新品種汀角攀樹蟹（Haberma tingkok）後，2018年浸會大學的研究團隊亦在當地發現新品種香港岩蟲（Marphysa hongkongensa），研究員王智指，香港岩蟲分佈在沉積物中，需要用鏟子挖開泥沙才有機會發現，牠們有發達的大顎，可以捕食其他較小的底棲生物維生。研究人員未發現香港岩蟲含有毒素，而過往岩蟲屬生物未見有傷人的報道。

王智表示，香港岩蟲除了在汀角外，在泥涌、西徑、海星灣等地都有發現，隨着調查範圍擴大和深入分類研究，這一物種實際分佈可能會超出已知範疇。研究人員亦在吐露港一帶獲得海結蟲（Leocrates chinensis）樣本，提供更多重要的形態學特徵、細節，例如用光學顯微鏡拍攝的剛毛結構等，對區分不同物種十分重要。他認為吐露港的潮間帶既有沙灘，亦有泥灘，為很多物種提供棲息生境，才能維持較高的生物多樣性。

龍尾和汀角一帶海域生態豐富，最著名的生物就是管海馬。土木工程拓展署回覆《蘋果》，在施工前搬遷兩尾管海馬至汀角東，其後一年進行21次潛水監測，惟未發現該兩尾管海馬，考慮汀角東是一個開放的自然環境，已搬遷的管海馬可能已離開。而魚類專家曾多次發現其他健康的管海馬。

長春社高級公共事務經理李少文質疑「搬遷」海洋生物效用，因為署方無法追蹤管海馬去向，而汀角東一直多海洋生物，「其實無（管海馬）就大件事，有就應該嘅，完全睇唔到係咪補償到龍尾。」

至於人工泳灘水質是否有保證？環保署表示，會在龍尾泳灘啟用後，根據海水中的大腸桿菌水平，評定其每周等級、全年級別及泳灘細菌水質指標的達標情況。《蘋果》1月底率先在龍尾泳灘附近海域抽取海水樣本，再委託實驗室化驗，得出大腸桿菌含量低，屬合格水平。

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