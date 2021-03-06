47名參與民主派初選人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，在近日的保釋申請案中，何桂藍解除委任律師，親自陳詞，可惜最終不獲裁判官批保釋。曾報名參選立法會選舉「體演文出」功能組別、Chickeeduck集團行政總裁周小龍於社交平台表示，雖然與何素未謀面，但被其發言所感動，表明承諾助何桂藍，繳付該案的律師費。

周小龍讚揚，何桂藍在庭上的發言非常勇敢，「你給了我更多勇氣，香港人會一齊反抗暴政」，更戲稱「我已經愛上了你」，又憑歌寄意，以《蒙着嘴説愛你》的歌詞「So I say I love you」，甚至標記「支持何桂藍參選2022特首」。他承諾，會負責何的律師費，如有需要，會助她把案件上訴到終審法院。

周鼓勵何撐住、加油，又在facebook上載帖文呼籲，大家要高調幫助民主派初選的47名受害人，讓全球認識「真香港人」。

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