【本報訊】公立醫院急症室內，急的是病人，不是醫管局。一名63歲長期病患男子，因咳嗽及痰中帶血，由專科門診轉到急症室，結果等到死也無人治理。事主上月26日在廣華醫院急症室輪床等候上病房，其間醫護人員兩度透過廣播系統「叫咪」及等候區呼叫其名字，但找不到他。其後有醫護人員發現有病人在輪床上無知覺及脈搏，送往急救後，才發現就是事主，病人最終不治，當時已是他送進急症室後14小時。香港社區組織協會幹事彭鴻昌認為，事件不能接受及荒謬，「唔應開咪叫無人應就唔理，應該逐張床搵吓」。

廣華醫院表示，一名長期病患63歲男病人，2月26日下午到該院專科門診覆診，病人因咳嗽及痰中帶血，醫生建議他即日入院檢查及治療。下午約3時院方送病人到急症室，4至6時許醫護人員為他診斷及檢查，其後安排他在急症室等候區輪候內科病房床位。當時他清醒及情況穩定，由一名親人陪同。

職員兩「叫咪」無找尋

至晚上10時半，醫護人員準備將該名病人轉送至病房，職員先後於等候區呼叫、透過廣播系統呼叫病人名字及致電，均未能找到病人。2月27日凌晨近2時，醫護人員再次透過廣播系統呼叫病人，病人沒回應。至清晨近5時，醫護人員在急症室等候區輪床上，發現病人失去知覺及沒有脈搏，院方即時為他進行心肺復蘇及通知病人家屬，病人最終於早上5時17分不治。

院方補充，當時有醫護人員在急症室發現有病人在輪床上沒知覺，立即為病人急救，其後才發現是早前透過廣播系統找不到的病人，當時病人沒有親人陪同。病人死因交由死因庭跟進，院方已收到病人家屬投訴，並已與病人家屬會面交代事件，並就事件致歉。

彭鴻昌認為，事件難以接受及荒謬，反映在急症室等候上病房的病人，若沒有親人陪同或儀器監察，可能是風險因素，出事也不能被即時發現。職員多次「叫咪」病人都沒回應，應積極找尋病人，「逐張病床去睇吓」。