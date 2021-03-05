中共為紀念建黨一百周年，號召全黨學習黨史，又高調紀念華國鋒，前者容易理解，後者卻令人意外。

華國鋒一生無政績可言，唯一可紀念的，就是活捉四人幫。一個唯唯諾諾的「老好人」，在四人幫和老軍頭之間不選邊站，一心一意緊跟毛澤東。毛澤東在選了劉少奇林彪失敗，再選王洪文又失敗後，最後選中華國鋒，便是因為他有愚忠，又是一個騎牆派，希望調和兩派對立，保住中共的江山。

習路線受挑戰 回歸否定文革

華國鋒沒有開天闢地的大氣魄，按理不會有足夠的膽識，導演活捉四人幫這一場歷史大戲，唯一的解釋就是，活捉四人幫本來就是毛澤東的「偉大戰略部署」，就是毛澤東的政治遺囑。中共的大量政治檔案目前未解密，但以毛澤東的個性推測，這個臨終的危機錦囊，還是極大可能存在的。

毛澤東有近現代中國最聰明的腦袋、最狂妄的野心、最無恥的心態、最冷酷的性情，幾十年打生打死，無所不用其極。他精確解剖人性，深刻洞察時勢，多疑善妒，翻雲覆雨。

毛離世前明白文化革命大勢已去，在他死後，四人幫失道寡助，不可能成氣候，所以毛選了王洪文後，又把他打入冷宮，讓華國鋒冷手執個熱煎堆。

華國鋒豈有足夠的政治能量彈壓四人幫？又豈有權力基礎去收服老軍頭？毛澤東對此心知肚明。政權交給軍頭，只會擁戴鄧小平，走回修正主義老路，交給四人幫則永遠胡鬧，江山會壞在他們手上。老毛把後事託付華國鋒，就看中他的愚忠，交代他「按既定方針辦」。

老毛了解江青，他死後江青一定不安份，搞到天怒人怨江山翻覆，所以毛死前一定有密旨留給華國鋒、葉劍英、汪東興，一旦四人幫作怪，國事蜩螗，便如此這般把他們收拾了。此所以華國鋒居然敢串連葉汪，沒有走露風聲，葉在外汪在內，三兩下解決了四人幫。

習近平高調紀念華國鋒，是全黨對中共主流思想的回歸。習近平上台後，急急走回頭路，開左燈向左轉，強調前後三十年不能互相否定，即是改革開放不能否定反右大躍進和文革，即是文革沒有錯，只是「艱難的探索」，甚至連中共在《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》中對文革的終極結論，都被暗中偷換。

習近平這一走回頭路的極左路線，造成國內外政治局勢的急速惡化，使中共遭遇前所未有的危急處境。去年北戴河會議後，政治氣候有變，習近平的路線受到挑戰，此後風向稍轉，扭曲文革結論的說法不再提起，習近平「定於一尊」的頌詞也銷聲匿迹。最近有消息報道，大陸學生課本裏，原本對文革的「輕輕放下」，又回到鄧小平時代對文革終極結論的框架上去了，也就是說，文革還是要基本否定。

怕身後挖墳 靠愚忠黨性永續

紀念華國鋒，意味着活捉四人幫的正當性，意味着文革仍須全面否定，意味着習近平往回走可以，但走到文革就不可以，意味着維持表面上的改革開放仍有必要。重回文革，習近平像毛澤東那樣一言九鼎，手握生殺大權，文武百官沒有安全感，沒有人願意過那種朝不保夕的日子。中國人對文革記憶猶新，一旦走回文革，政治動盪，經濟凋敝，民不聊生，沒有人能像老毛那樣掌控全局，中共獨裁統治的根基也將瓦解。

獨裁者最怕身後有人挖墳，顛覆歷史地位，習近平自比毛澤東，所慮者也是生前身後名，紀念華國鋒，以舊喻新，只是現實政治的需要。老毛叫華國鋒捉四人幫，華照辦，老鄧叫華國鋒下台，華也照遵，華是最忠於黨、最服從的一代領袖。

華國鋒式的愚忠和黨性，是中共獨裁統治的精神基礎，也是江山永續的需要。愚忠造就愚民，愚民造就「一尊」，高調紀念華國鋒，就是打造愚昧國民性，讓中共江山永固，習近平千古留名。

方圓

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