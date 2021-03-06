同聲同氣 撐香港人

各位良心企業老闆有好的產品和誠懇的服務，歡迎透過《9點半蘋果新聞報道》的廣告時段傳揚開去，讓更多香港人知道！

全新推出「蘋果930廣告套餐」，為良心企業度身訂做營銷策略，包製作連播出，五大好處，一次擁有！最重要是對準一眾同聲同氣的觀眾，達致最強的宣傳攻勢！

5大好處 1次擁有

1.黃金時段

2.直播、點播隨時重溫

3.跨平台：蘋果動新聞、果燃台及YouTube

4.跨媒介：手機、平板、電腦及Smart TV

5.觀眾同聲同氣

撐真相 撐蘋果930

《9點半蘋果新聞報道》秉持「報真相 講人話」的宗旨，堅守新聞自由的最後防線，無論是《蘋果》製作香港少有未被染紅的新聞報道，還是各良心企業出品最佳的產品和服務，都十分需要香港人互相支持及同行。若對「蘋果930廣告套餐」有興趣，歡迎隨時致電營業部找黃小姐洽商（852）2752-3828，或電郵至 salesonline@nextdigital.com.hk。

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