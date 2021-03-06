創新及科技局局長薛永恒早前稱，會致力推動港鐵及其他公共交通工具使用「安心出行」應用程式，直指港鐵應積極考慮使用。不過，市民對有關建議表示反感，質疑要求市民在繁忙時間掃碼會導致擠塞。薛今早指，在公共交通工具上掃碼確實有困難，故正與港大合作研發以發射器代替掃碼，只要市民的機開啓藍牙就可自動記錄。

暫有逾80確診者安裝了「安心出行」

薛永恒今早出席一個商台節目時表示，「安心出行」Apps下載量已超過320萬，佔本港人口超過40%。他認為數字令人欣慰。薛續指，目前有80多名確診者安裝了「安心出行」，並曾到過2,700多個不同場地。假設每個場地有數百或過千人曾掃碼，或有數萬或數十萬人收過感染風險通知。此外，市民收到感染風險通知後，可到社區檢測中心做一次免費檢測，現時已有超過3,000名市民受惠。薛相信，收到通知的人數遠多於有關數字，因部份人可能會做深喉唾液測試。

港府暫未計劃以「疫苗護照」通關

薛永恒又表示，市民在接種疫苗後，可透過政府的「智方便」應用程式取得「電子針卡」，如市民不希望下載程式，當局亦可提供紙本針卡。至於會否推出「疫苗護照」，並與內地及外國通關，薛指國際現時未就「疫苗護照」達成共識，難以確定接種疫苗後是否便能與國際恢復交流，故暫未計劃在推出疫苗憑證後重新通關。當局會因應情況再作考慮，並與周邊等地區討論後才落實。

薛續指，接種疫苗網上預約系統開放初時，由於等候人數較多，故排隊時間較長。薛認為目前疫苗劑量和接種中心數目有限，一次過讓大量市民進入網站反而會造成混亂，故當局暫不考慮增加網站容量，反而會做好排隊等候安排，以加快整體流程。

就財政預算案推出5,000元電子消費券，薛永恒指，由於消費券是新事物，政府現正與不同儲值營辦商商討，以做到方便穩妥。惟有關安排要時間準備，目前難以確定何時完成。薛亦指，本港金融機構、軟件開發商等對港府早前推出的「大灣區青年就業計劃」反應熱烈，而在2,000個工作崗位中，約800個為創科類職位。

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