【721元朗黑夜】

【本報訊】7.21白衣人暴動案續審，多名事主昨憶述大堂與車廂內的恐怖慘況，稱有白衣人在大堂用鐵通、削尖木棍、繫上國旗的木條等武器恐嚇市民，揚言一出閘就「打死你」；白衣人更一舉衝入閘內，將市民趕回列車車廂內，再不斷用長形武器輪流攻擊，即使市民高舉雙手投降，仍不減攻勢，大聲喝道：「唔好再入嚟元朗呀！」

證人H是西鐵綫乘客，他在大堂看見閘外有一群白衣人叫囂咆哮，不停向閘內掟雜物，並揮動武器恐嚇謂：「出嚟就打死你！試吓出嚟吖！」H供稱，有約30名白衣人向閘內及閘外市民施襲，武器包括藤條、搭棚竹及鐵通等物品。他估計閘內有30至100人，所見至少有六人遇襲受傷，有人頭破血流，用手按住前額。

百人突衝入閘內追打乘客

H續指，其後約50至100名白衣人突然衝入閘內追打乘客，他與其他人想逃往月台，其間一名男子在扶手電梯口位置跌低，隨即被六至八名白衣人不停攻擊，打中後腦、背部及腳。H想拉走倒地男子，自己的後尾枕亦被打。

另一證人G在此刻與妻子失散，他憶述：「身邊嘅人不斷拚命奔跑，有啲人跌喺地上面。」G為迴避人群返回月台，跑向離他較遠的扶手梯，上電梯時被手持棒球棍的男子攻擊後腦。

證人H隨後成功進入車廂，惟大群白衣人隨即趕上，開展對乘客的襲擊。H身處襲擊前線，距離車門只有半米至一米，白衣人向乘客不斷揮動長形武器，包括鐵棍和繫着國旗的木條，有乘客撐開縮骨遮抵擋攻擊，「佢哋打得好大力，啲遮好脆弱，俾佢哋打幾下就爛。」H稱襲擊維持了10至15分鐘，有六至八名白衣人輪流攻擊，當中有人恐嚇謂：「唔好再入嚟元朗呀！」

在同一車廂內遇襲的女證人K供稱，白衣人向乘客投擲告示雪糕筒、盒裝奶、鐵枝及削尖木棍等物，她亦曾險被擊中。

K強調乘客很無辜，「無啦啦俾人打，遞晒雙手話投降，佢哋都繼續打。」她稱曾有約十名白衣人先後衝入車廂五次，擋在前方的十多名男乘客事後頭破血流及手腳擦損。

K解釋，有白衣人不滿被她拍攝，故片段中可聽見她大叫：「我冇影呀！」她憶述遇襲後「驚到腳震，個胃好辛苦」，其後更無法站立，要坐在月台地上休息。她送院驗傷後，發現上腹輕微觸痛，休息至翌日下午好轉。

六被告依序為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、「飛天南」吳偉南、鄧英斌及蔡立基。

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/2