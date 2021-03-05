【本報訊】的士司機從業員總會（的總）多名成員疑於2016年立會選舉中賄選，並在資訊科技界功能組別種票，投給建制派候選人楊全盛。的總幹事、曾任區議員之的士司機及其女兒，早前被裁定選舉舞弊罪成。裁判官黃雅茵昨指犯案步驟繁多，相信背後另有人操控，案情嚴重；三人沒有真誠悔意，為維護選舉公平須判阻嚇性刑罰，終判囚9至11個月。

官指背後必有人操控

三名被告包括的總幹事李林昌（48歲）、曾任區議員之的士司機、的總會員陳俊成（61歲，圖）及其任職醫管局行政助理的女兒陳曉彤（32歲）。控罪指三人串謀作出選舉舞弊行為，即向次被告及家人每人提供1,000港元，賄賂他們投票給楊；次被告父女則被控作出舞弊行為罪。辯方求情指，相關罪行沒有判刑基準或指引，整個資訊科技界有1.2萬名選民，本案僅涉及數人，可謂九牛一毛，犯案對選舉結果絲毫沒影響，楊最終落敗；且涉款僅1,000元，並非巨款，望能判緩刑。

黃官判刑指，為維護選舉公平性，必須判即時監禁的阻嚇性刑罰，否則選舉制度會崩潰；強調判刑不能只看涉案金額及選民比例，縱使楊未如被告意願當選，不代表案情不嚴重。本案涉及周詳計劃，步驟繁多，各被告並非工程師，卻在限期前提交個人資料，申請成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，三人均有投票，涉案時間長達四個多月，非單一事件，相信背後必有他人操控。

黃官引述背景報告指，首被告罪成後仍稱為能以優惠價購買電腦，才協助次被告；次被告則自言無辜，個人資料遭的總不當使用；第三被告仍稱不知可投票，惟她當日有投票，認為三人沒真誠悔意，不適合判處社會服務令或緩刑。

案件編號：ESCC2067/19