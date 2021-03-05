馬料水山城內，中大學生會「朔夜」甫當選，即因校方封殺而總辭；獅子山腳下，浸大一年級生朱慧盈和七名男生選擇此時擔起大旗，組閣參加學生會補選。內閣取名「獅誓」，冀如獅子山般巍然挺立。《國安法》下紅線難以觸摸，一眾內閣成員只能摸着石頭過河，朱慧盈也為了上莊辭去賢學思政發言人一職。她矢言，願為守護香港付出自由，甚至生命。

記者 關玉婷

與「朔夜」一樣，「獅誓」自稱「本土莊」強調香港民族意識、推廣本土文化。政綱之一是舉行「本土週」，舉行《理大圍城》、《地厚天高》等紀錄片放映會。候選外務副幹事長姚希縉稱，當街頭抗爭止息、移民潮掀起，希望以學生會身份帶領同學「武裝思想」，探討更多可能性：「或者會為後人鋪一條更加好嘅路。」

目前八大當中，只有中大及理大學生會成功換屆，前者已總辭。姚笑稱各大「斷莊」是意料之內：「依個時候都係傻嘅先會上莊。」他稱在《國安法》下沒有人知道紅線設在何處，惟有摸着石頭過河。

「獅誓」喻意如獅子山般巍然挺立，捍衛香港。其Facebook專頁寫道，會以「獅子撲兔」之姿處理莊務。此時上莊，是獅子撲兔還是飛蛾撲火？姚希縉笑答「可能真係撲緊火」，候選幹事長朱慧盈認同：「應該咁講，依家香港每一個人都喺度撲緊火。」但她有感作爲學生，有責任為香港「做返啲嘢」——她本身是雙非，說父母來港只為福利，她則在2019年找到對香港的認同感。「係無得去驚，如果個個都驚，香港仲有無得救？」她說為了守護香港，願意付出所有，包括自由，包括生命。她在內閣專頁的介紹寫道：「寧為玉碎，不作瓦全。」

受訪前一天，朱慧盈剛辭去學生組織賢學思政發言人職務。朱解釋，考慮到過去一年各大學對學生會的打壓，及組織曾被警方警告違反《國安法》，故擔心有關職務會讓校方有藉口DQ其內閣。若果與中大學生會一樣遭校方封殺，她稱希望先與校方談判，又指前任校長錢大康和歷任學生會「叫做有得傾」。

多名女生憂被捕退出

「獅誓」內閣「陽盛陰衰」，除了朱慧盈，其餘成員都是男生。宣傳照上全黑裝束的男生們大多板着臉，站在中間的她卻笑得甜美。她稱招莊時原本有其他女生加入，但先後因個人原因離開，「有啲人話，我揹唔到咁大責任啊、我唔可以坐監㗎。」之後每逢有同學有意加入，朱慧盈都先問對方有否心理準備被捕或被停學。對朱個人而言，為了同路人，一切犧牲都值得：「香港係我嘅信仰……只要我可以守護到香港民族，無論犧牲幾大，我都覺得係值得。」

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