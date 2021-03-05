【本報訊】歐洲聯盟昨發聲明回應北京改變香港選舉制度時，促請北京克制，「小心考慮任何改變香港選舉制度決定而引起的政治經濟後果，會進一步損害基本自由、政治多元和民主原則」。

彭定康：中共滅民主願望

歐盟警告「若香港政治自由及人權再次出現嚴重惡化，歐盟已準備好採取更多行動回應」。

英國前港督彭定康表示：「中共議會採取迄今最大的動作，消滅香港的自由及在法治下爭取更多民主的願望。中共不但違背了鄧小平的承諾， 更規定了愛國者必須效忠共產黨，徹底摧毀了一國兩制，中共再次向世界展示他們不可信任，向所有活在自由及開放社會的人構成長期威脅。」

基地設在倫敦的「香港監察」總裁羅傑斯（Benedict Rogers）表示：「所謂的『改革』不但違反了《中英聯合聲明》和香港《基本法》，北京更是徹頭徹尾改寫了所有規則，習主席現在連一國兩制或其他國際條約的義務，也懶得給予口頭承諾……英國政府需作出強硬回應，包括盡快引用《馬格尼茨基人權法》制裁，並中止跟北京進一步貿易談判。」

英國《衞報》頭條報道北京計劃收緊香港選舉制度，稱今後只有忠於中共的人才能管治香港。美國有線新聞網絡（CNN）指出，北京眼中「最適合的民主」制度根本就沒有民主。路透社不諱言，北京在《基本法》中承諾的香港普選恐怕會遙遙無期。