繼上月底，一名嚴重長期病患的63歲男子接種中國科興疫苗兩日後死亡後，國產疫苗再添一宗接種數日內死亡個案。55歲女子本周二（2日）接種中國科興疫苗，3日後懷疑中風入住廣華醫院，至翌日即今凌晨離世。兩宗個案死者均在官涌體育館社區疫苗接種中心接種疫苗。

惟記者今到官涌疫苗接種中心觀察，到場接種疫苗的市民普遍表示不擔憂，有市民指「唔使講咁多，（科興疫苗）就係好」；有年長女士指接種疫苗「OK呀」，更指「冇嘢呀！你睇我幾開心！」也有人表示不擔心：「如果你要中就中㗎啦」，指接種後「可以周圍去囉」。

已預約接種第二劑科興：政府推得出嚟一定係有信心啦！

年長的馮先生，來到中心前已從新聞中得知到最新的死亡個案，但表示不擔心，認為只是個別案例：「唔會嘅，個別嘅健康情況啫，呢啲（死亡個案）。」又指接種完中國科興疫苗後感覺「冇乜嘢」。

馮先生稱已預約接種第二劑中國科興疫苗，指接種後「梗係好（安心）喇」，又指不會轉打BioNTech疫苗。雖然有關科興疫苗相關的負面消息不斷，他仍對之保持信心：「政府都推得出嚟，一定係有信心㗎啦！（即係都覺得信政府無錯嘅？）應該係啦！」

「年輕就應該要打，唔通最老嗰班打呀？」

即使有新的疫苗接種後死亡個案，年輕的王先生亦表示毫不擔心，更指「咁都唔知關唔關個疫苗事」。被問及不擔心的原因，他重覆指「總之我覺得唔關事啦」，後來補充說「醫生都話唔關事」，記者再追問，指專家下周一才會開會討論這個個案，他又回應指「係咩，唔知喎」，但指自己第二針不會轉打Biontech。

他形容接種疫苗是「應該要做嘅嘢」：「係啦，冇錯，年輕就應該要打，咁唔通最老嗰班打呀？如果有副作用嘅話。（後生會復元得快啲？）嗯。」

撐科興：都係自己中國人，支持返！

已屆60歲的周女士表示，來接種中國科興疫苗前不知道新增一宗接種後死亡個案，但她稱：「唔擔心喎，如果你要中就中㗎啦，你中咗你都係咁㗎啦，你打咗安心啲啦！」

周女士又指，接種後頗安心：「都係有啲（安心）嘅，你可以周圍去囉，冇咁擔心囉，應該好啲嘅！」她給科興疫苗90多分，表示雖然無法將其與BioNTech疫苗作比較，但會打科興疫苗：「都係自己中國人，都支持返（科興疫苗）！」

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