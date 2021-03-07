近年，內地及台灣成為香港文憑試畢業生的升學熱點，有機構調查發現，逾四分之一受訪者將考慮前往台灣升學，僅有約一成學生會考慮到內地升學，當中政治環境、收生要求為最影響學生決定的因素。

學友社於去年12月至今年2月期間，以問卷調查形式，訪問1,768位應屆文憑試考生，有關前往兩地升學的意願。學生在考慮前往內地升學時，會因為收生要求較低、朋友或家人鼓勵，及學習環境好等因素而考慮在當地升學；但同時亦有約六成受訪者表示，會因政治環境及制度而不考慮前往內地升學。台灣方面，除了收生要求較低，文化或地理位置香港相近，政治環境及制度，亦是吸引他們到台灣升學的原因。

兩地政府有關青年在當地發展及留學的計劃，亦很大程度上影響學生到當地發展的意欲。調查發現，有63%指《施政報告》提出的一系列政策，增加了他們到大灣區發展的意欲，而台灣政府針對香港畢業生的留台政策，亦令94%受訪者增加到台灣發展的意欲。

學生考慮兩地升學的因素有改變，從過往學費便宜、收生要求較低等考慮，轉為更深入及長遠的考慮，如留在當地發展及移民等，升學後有意留在當地發展的人數，亦較前年錄得近一倍的升幅。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，雖然文憑試考生對前往兩地升學的意欲有下跌，並不等同留在本地升學的學生更多。他分析指，雖然想到兩地升學的數字較兩年前下跌，背後原因是有更多學生考慮兩地以外、歐美等地區的升學選擇，學生同時亦會將移民及在當地定居等考慮，納入升學選擇的考慮之一。

他認為，越來越多學生考慮到台灣及海外升學，有關趨勢長遠會影響香港的大學質素及排名，認為政府應該檢討如何留住本地人才。

吳提醒考生，文憑試放榜後，兩地升學選擇會銳減，所以應在3月中前，為前往兩地升學作好報名及準備文件等事前功夫，同時亦要留意部份大學個別招生的安排，盡早作好準備。

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