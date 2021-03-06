【本報訊】當市民為保私隱拒裝「安心出行」應用程式，政府則千方百計加強記錄市民行蹤的裝置。創新及科技局局長薛永恒日前提出港鐵等公共交通工具應安裝安心出行應用程式，惟有意見擔心措施阻礙乘客流動。薛永恒昨日出席電台節目後回應指，政府正與大學研究如何減少過程中對交通工具運作的影響，例如設置自動將有關訊息發送到乘客手機的發射器，從而記錄乘客出行紀錄。

薛永恒稱，善用創新科技、包括安心出行作防疫抗疫工作，是每一個香港市民及機構應有責任。他指出，安心出行應用程式已有超過320萬下載量，佔本港人口四成多，有關數字令人欣慰，認為有助香港防疫抗疫。薛永恒亦透露，至今有超過3,500人次透過安心出行收到感染風險通知，並前往社區檢測中心接受檢測，另外有逾80名確診者安裝安心出行程式，他們曾到訪超過2,700個處所。

未計劃讓已接種者通關

安心出行二維碼目前廣泛設於公私營場所，其中位於灣仔軍器廠街的警察總部入口更鋪天蓋地密集式展示。立場新聞報道，警總大樓外牆、鐵馬及告示牌上均貼滿安心出行二維碼，有網民批評政府浪費紙張，更有網民指：「佢哋係逐層逐個部門（差不多每經過一度門）都要掃，公務員返一次工可能要掃三次先埋到位。」

政府曾聲稱注射疫苗是恢復通關的條件，但薛永恒昨日稱，因應現時疫情，當局仍然未能在現階段確定接種疫苗後與國際交流是否可以恢復，所以現時未有計劃如何做到以疫苗憑證通關。