全國人大會議將審議修改香港選舉制度的決定，除大幅度修改立法會選舉及特首選委選舉的組成外，更要建立「全流程資格審查機制」，將以往由選舉主任操刀的政治審查擺上枱面。全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，該機制是由「社會賢達」及特區政府共同組成的獨立機構，擁有獨立調查權力，但愛國者治港標準「無辦法百分之一百清楚」，直言隨時有新「事態」及言行威脅國家安全。

閹割香港選舉制度的方案尚未出台，有傳特首選委會增加由政協及愛國社團代表組成的第五界別，劉兆佳在電視節目表示，選委會如此組成可攤薄大財團及高級精英分子的影響力，令選委會及立法會更關心中下層利益，「配合中央推動香港深層次矛盾改革目標，支持特區政府推動一啲可能觸及既得利益者嘅政策改革」。

另外，盛傳立法會將增加至90席，其中有30至40席為「翻閹」的特首選委界別，地區直選則減少，劉指，以往政治人物為了選票，只顧反映自己界別、地區利益及選票利益，有關改動可確保立法會議員既關注地區利益，也關注功能團體等利益，「全香港利益考慮在內」。

料「社會賢達」和政府組成選舉資格審查機構

日前人大常委會副委員長王晨指，修改香港選舉制度的總體思路，是對選舉委員會「重新構建和增加賦權」，通過選委會擴大香港社會「均衡有序的政治參與和更加廣泛的代表性」，同時建立全流程資格審查機制。劉兆佳估計，「全流程」意指建立一個「強而有力、有權力、高層次」的資格審查機制，負責制訂候選人「資質標準」、審查程序以至上訴機制，料為社會賢達和政府共同組成的「獨立機構」，擁有法定權力，「甚至給予獨立調查權力，唔係剩係聽參選人一面之詞」，調查參選人背景、言行及與外部勢力關係是否合資格成為候選人。

被問到以往選舉主任已有類似審查工作，劉指，以往依靠選舉主任一人決定，其職能及權力有限，「冇話對佢言行做政治審查，裁決時準則係乜，程序係乜？只根據參選人你信唔信佢將來認真、忠誠按照佢宣誓履行議員工作」，程序、資格定義不清及調查權力不足下，容易受法律挑戰，為選舉增加不確定性。

愛國者標準鬆緊視乎政治氣候

中央不斷鼓吹愛國者治港，港澳辦主任夏寶龍指「利用各種手段歇斯底里地攻擊中央政府、公開宣揚港獨主張、在國際上唱衰國家和香港」等人不是愛國者；劉兆佳預料，改革選舉制度後的資格審查會「相當嚴厲」，「比較多非忠誠反對派入唔到閘去參選」，但愛國者標準「無辦法百分之一百清楚（列明）」，直言涉及層面太闊，「未必預知將來會唔會出現某事態或某種言行可能令國家安全受威脅，其實嚴同緊相當程度睇政治氣候、愛國者治港係咪達到全面貫徹地步」。

「混一色唔係（等如）畀多啲非愛國者入嚟（議會）」

被問到夏寶龍同時指中央並非要搞「清一色」，劉稱，「『混一色』唔係（等如）畀多啲非愛國者入嚟（議會）」，指愛國者中有持不同立場人士，分別關注基層、勞工或工商界利益，達愛國者標準也有高低之分，但關鍵是排除「唔願意接受中國共產黨領導中國嘅事實、唔願意接受國家憲法、《基本法》組成嘅憲制秩序、外部勢力同破壞香港繁榮穩定人士」。

劉指，中央並非希望所有人不批評特區政府，強調加入議會要扮演有建設性的監督角色，「至低限度要滿足愛國者條件，唔接受嘅點可能畀你參加國家種種選舉」，又指愛國者治港是「全世界公民例子」。

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