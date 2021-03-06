【本報訊】昨再揭發有市民接種國產科興疫苗後死亡，是近日本港第二宗接種科興後死亡事件，但仍有不少市民到社區接種中心注射科興疫苗，其中兩名死者曾接種的官涌中心也有不少長者輪候打針。有長者力撐國貨，揚言：「全中國人都打，我哋都打啦！」亦有人指「唔使講咁多，（科興疫苗）就係好」，反指外國疫苗對長者不利。

稱死亡屬個別案例

昨下午官涌疫苗接種中心仍有不少長者輪候，長者馮先生已知再出現注射科興後死亡的個案，但認為只是個別案例，而且已預約接種第二針，強調不會轉打BioNTech疫苗，認為：「政府推得出嚟，一定有信心㗎。（即係都覺得信政府無錯嘅？）應該係啦。」

年輕人王先生亦對科興信心十足，更指「都唔知關唔關個疫苗事」，問及不擔心原因，他重複指「總之我覺得唔關事啦」，後來才補充「醫生都話唔關事」。

葵涌林士德體育館疫苗接種中心亦有不少長者輪候打針，據知食物及衞生局長陳肇始曾到場視察，當時曾與陳肇始合照的鄭伯指，早上偕妻到來接種科興疫苗，形容整個過程順利，接種的護士非常細心，其間若有人接種後表示不舒服，在場的職員亦會立即安排位置休息30分鐘。

鄭伯打針前雖有些緊張，但揚言無打算轉打其他疫苗，「都係打中國人畀嘅科興，全中國人都打，我哋都打啦！」