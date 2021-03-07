每年北京兩會，都係人大政協嘅「表演」舞台，一場場擦鞋示忠戲，不停上演。

今日全國政協召開第二次全體會議，就由全國政協常委、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好突圍而出。唔知吳良好係咪活於另一個時空？佢喺大會發言時話喎，《國安法》6月30日宣佈實施後，「從中午到子夜，我和許多香港市民一樣，心情激動。不少人走上街頭高舉五星紅旗，表達興奮心情」，又指國安法實施半年多，香港社會安定，市民安全，人心安寧：「6月30日這一天，人們再次流淚，這是激動的淚，是欣慰的淚。」

但唔少港人當時見到，「港版國安法」晚上宣佈實施後翌日，大批港人唔理係咪會畀人拉，喺街頭展示當時仍未知已經被認定為違法標語嘅「光復香港 時代革命」旗幟，亦有唔少港人上街高叫爭取民主嘅口號；當日確實有唔少人流淚，但只係為港人痛失自由民主同人權而落淚，同吳良好嘅描述，差天共地。

好戲更在後頭。吳良好仲話呀，《國安法》實施後，香港安定咗，直言：「年初二在車公廟求的籤，也比不上《國安法》這支上上籤」，重申香港治理者必須熱愛國家、擁護中共，支持修改香港選舉制度，用制度保證愛國者治港，總結時鞋油更足：「我堅信，有習主席和中央的關心支持，有偉大祖國做堅強後盾，有愛國者治港，香港的明天一定會更美好！」

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