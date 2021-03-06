【本報訊】科興疫苗接種者死亡個案引起「cut針潮」，食衞局長陳肇始認為，「（市民）要諗清楚啲，或者想去問下家庭醫生先，我都覺得人之常情」。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅則指，首名科興死者初步解剖報告顯示有非常嚴重冠心病，目前仍需等待全面解剖報告、病理學和化學報告，需時一至兩個星期。

陳肇始昨出席商台節目時，再被問到醫管局在患者死後兩天才通報衞生署是否有延遲，她表示醫管局會就事件檢討呈報機制。除了醫護人員向署方呈報，當局亦與港大主動就無法預見或異常事件搜集數據。至於死亡個案會否獲疫苗保障基金賠償，她稱死因仍在研究中，不評論個別個案。

孔繁毅籲長期病患者諮詢醫生

近日預約接種疫苗人數下降，陳肇始認為，「市民嚟講要諗清楚啲，或者想去問下家庭醫生先等等，我都覺得人之常情」。

不過，大多長者都是在公立醫院覆診，無家庭醫生可查詢疫苗接種事宜。陳肇始稱，長者仍可到普通科門診詢問，只要病人有登記使用「醫健通」系統，醫生就很快可以查閱到病歷。她否認當局拒絕暫停接種科興疫苗計劃是因有很大影響或要達到接種人數的內部指標，聲稱政府是聽取專家委員會意見。政府昨未有如常提供預約的疫苗接種數字，僅稱八間社區疫苗接種中心注射科興疫苗的整體接種率有89%。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅指，63歲死者初步解剖報告顯示，他有非常嚴重冠心病，三條心動脈血管有閉塞，其中一條完全閉塞，另外兩條有七至九成閉塞，病人有肺水腫、呼吸困難，因呼吸衰竭死亡，目前仍需等待全面解剖報告、病理學和化學報告，才可再詳細解釋死因。

他又表示，病情嚴重及未受控的長期病患者，如血壓高、糖尿平均值高於10、氣促及胸口痛等，應先向家庭醫生諮詢和跟進。