本港今日（7日）初步確診約8宗武漢肺炎，衞生署預告當中約5宗源頭不明個案詳情。其中中招的尖沙嘴星光行藍店美心潮庭48歲男侍應，3月4日發病發冷，5日去檢測，但4至6日仍上班，傳染期（發病前2日起計）或長達5日。

無源頭初步確診：5宗

●48歲男子，於尖沙嘴星光行東翼2樓潮庭任職侍應，住在深水埗福榮街15號。他有定期做檢測，2月25日的結果為陰性，於3月4日發病，5日到社區檢測中心留樣本，結果初步陽性。

●65歲地盤雜工，居於沙田田心街隆享邨賞心樓，於西九文化區M+博物館地盤工作。數位同事要檢疫。

●41歲家庭主婦，居於尖沙嘴華源大廈一間賓館內。賓館其他分租人士須檢疫。她的一位同住家人早前不舒服，已去檢測中心留樣本。

●36歲女子，居於元朗祥降圍村屋，於東涌映灣園15及16座任職保安。她3月6日最後一日上班，同日發病。

●35歲男士，居於粉嶺綠悠軒6座，任職工程聯絡員，於順天邨天池樓一間辦公室上班。他不用落地盤工作，最後一日上班為3月6日，惟於2月28日已開始不適。他於3月2日留樣本，現時初步陽性。

潮廷侍應中招，被問到會否要求食客檢測，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君就指，食肆的工作人員會檢視染疫侍應有多少緊密接觸者，若少量的話會送去檢疫中心，若有大量人士就要強制檢測，並要關閉食肆14日。張又提醒市民，在餐廳工作的人士要留意自己的身體狀況，有不適就應檢測，因為以往間中有餐廳爆疫。

張竹君表示，另一名於西九龍文化區M+地盤工作的患者，主要與3人一同工作，但並非於同一地方更衣，不過3人仍需要送去檢疫中心。至於地盤有多少人屬接觸者，張表示需要再了解，若有的話，他們可能要強制檢測。患者本身在3月5日檢測，最近上班日為3月6日。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！