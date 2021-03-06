【本報訊】周末高院大樓外，有不死心的同路人堅持聲援被暴政抽刃的弱者，也有自詡「守城」的警隊屢次以圍封、票控及截查方式滋擾城中良民。昨日審訊期間，一直有數以十計聲援人士在法院外守候結果，警方多次無故封鎖現場，隨意截查。其中一名南亞裔男子被五名警務人員包圍喝罵，更拆開他的利是，聲稱是「基本嘢」。

中午休庭後，聲援人士返回高院位於金鐘道政府合署低座的入口外等候。警方突拉起橙帶截查，開咪警告現場人士或違反限聚令。現場約有20人，警察要求他們出示身份證明，並發出告票。一名被票控男士稱，他與朋友二人聽審，午休期間被警方滋擾：「有個警員叫我走，佢另一同事又叫我坐低，連續兩次，做乜要點我？」

獨立媒體報道，當時有近50名機動部隊突擊拉起封鎖線，票控在場市民。在發出告票期間，有警員表示：「爽，又可以寫吓字。」現場多名市民鼓譟，高呼「冇天理！」、「呢班人渣！冇人性！」一名男子抱頭痛哭逾15分鐘，同行友人為他拭淚。

差人搜南亞漢 強拆利是

被票控的吳女士表示當時只是獨自坐下喝水，她領取綜援，無能力交罰款，「你畀張飛（旁聽籌）我，又告X我，係咪你大X晒呀？」民主黨葵青區議員梁國華同被票控，他斥責警員「搞錯，等旁聽都唔得？」聆訊結束，大批傳媒及聲援人士在法院大樓位於地下的金鐘道車輛出入口等候囚車駛出。警方架設鐵馬，又漫無目的截查市民。一名南亞裔男子當時站在記者群中，被多名警務人員包圍截查身份證，其間更拆開他的兩封利是。網媒「蛋蛋俱樂部」向涉事警員查詢為何拆人利是，對方回應說：「作為一個正常嘅截停搜查，呢個係基本嘢，明唔明？」

被查南亞裔男子其後向記者投訴，遭警員觸摸下體，「我問點解要摸？佢話警察要咁樣摸喎」。他續說，截查期間，警員「問我去邊，去邊度都唔關你事喇，唔知點玩法，佢話呢度記者區。」他不耐煩回應：「我企喺度關你乜X事？」警員隨即情緒激動推撞他，又對他大聲呼喝。

第三場聆訊於下午3時許結束，旁聽人士陸續離開法院。有聲援人士在金鐘道送別囚車內的被告，王婆婆舉起黃傘及英國國旗，當囚車離開大樓時，她高叫「加油！保重！民主必勝！」警方昨晚回覆指共向35人發出告票。