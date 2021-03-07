特首選舉前夕，牛頭馬面盡出。身在北京出席兩會、日前接受外媒訪問時稱不排除再選特首的全國政協副主席、前特首梁振英接受央視專訪時提到，完善香港選舉制度是對基本法的正常延續，不點名指走到美國要求制裁或在立法會搗亂的人肯定不愛國。卸任後經常在社交媒體點名斥「亂港分子」民主派的梁振英更稱，有關行動是要向社會發出信息，就是建制派「不要怕、不能怕」，聲稱道理在建制派一邊，反指建制派站在政治、道德高地，認為應該是亂港分子怕建制派。

外界預料人大會議將在本周閉幕前授權人大常委會啟動修改基本法附近一及二，其後透過特區政府修例改動立法會及選舉委員會選舉辦法。梁振英於央視專訪中指，完善香港選舉制度有很多工作要做，如要在社會進行解說，令香港市民明白原因及迫切性，不會低估難度，他稱有關工作不只是兩會的工作，也不是未來一兩個月的工作，預計工作要至少持續一年。

梁稱，完善選舉制度可以解決因為制度漏洞而出現的政治問題，強調「一國兩制」肯定是以愛國者為主體的管理班子，指「兩制」在「一國」之中，要求香港管治班子是愛國者是天經地義，認為不完善選舉制度香港將永無寧日。

他被問到在堅持愛國者治港方面，如何評估一個人是否「愛國」時稱，現時仍在觀察，但他認為可以透過「排除法」進行，認為「愛國者」要有一定定義，但是不愛國者、甚至違反國家利益，危害香港利益的人，例如走到美國或者立法會裡面搗亂，肯定要排除出去。

他特別提及，香港有班立法會反對派議員、選委會委員、區議員於2019年跑到美國，藉反修例風波要求美國制裁中國制裁香港，指控相關人士「勾結」美國，撈取政治本錢，稱他們有一己政治圖謀，直言若不完善選舉制度，恐怕下次選舉他們也會連任，對現狀造成衝擊。

在任特首時不時遇立法會被民主派議員抗議的梁振英翻舊帳，指他在任時，政府議案、財政預算案或成立創新科技局等建議，被部份反對派「拉布」，影響立法會秩序，不點名指曾經有一名立法會議員拿玻璃水杯摔向其講台，形容為「永無寧日」的體現，影響施政。

翻查資料，前立法會議員黃毓民於2014年立法會特首答問大會期間，用玻璃杯擲向時任特首梁振英，2016年黃被裁定普通襲擊罪成，判監兩星期；黃不服定罪上訴，最終上訴得直。

中央軍委副主席：軍隊堅決擁護修改港選舉制度

另外，中央軍委副主席許其亮指，全國人大依照憲法和香港基本法，修改及完善香港特區選舉制度是黨之大事、國之大事、港之大事，勢在必行，意義重大，稱軍隊堅決擁護這一重大決策，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

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