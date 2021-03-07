港府早前公佈先導計劃，安排醫護外展隊到10間安老院舍為有意接種武漢肺炎疫苗的院友打針，預料本月中便會開始首批接種。惟有院舍工會指，發生兩宗懷疑接種科興疫苗死亡的個案後，不少院友或家屬打退堂鼓，外展醫生亦不敢評估是否適合接種，擔心出事後要「孭上身」。《蘋果》正向社署查詢院舍接種計劃進度。

港府早前以先導計劃方式，最快本月中開始為10間安老院舍長者優先接種，涉及約1,200多名院友。另外，政府亦已邀請過千間安老院、殘疾人士院舍及護養院參與第二批接種，有意參加的院舍須於本月22日回覆社會福利署，最快本月下旬開始打針，惟社署至今未交代首批同意接種院舍長者人數。

職工盟轄下社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，近日接連出現懷疑接種科興疫苗後死亡的個案，不少院友或家屬打退堂鼓取消或暫緩接種，外展醫生亦不敢作評估，因根本缺乏相關資料，擔心萬一出事要「孭上身」，着家屬自行決定。

工會斥專家解釋時含糊其詞 促訂篩查表

鄭批評，一眾醫生專家解釋科興疫苗是否適合長者時往往含糊其詞，未有確切說出哪些疾病不合適，促請當局制訂篩查表，說明有哪些病症要重新考慮，否則目前將決定權交予不了解風險的家屬，只會降低長者願意接種的人數。他預計，如院友選擇接種BioNTech，因涉及要稀釋疫苗的問題，料最快需到下月才可接種。

行政會議成員、疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財上月曾指，當局會安排參與計劃的院友及家屬簽署接種同意書，先以較健康、行動方便的長者為接種對象，外展隊醫護會先到院舍視察環境，再安排上門接種時間，並會在場逗留至少半小時，監察院友會否出現不良反應。顧問專家會就院舍的接種反應，考慮恢復個別院舍的探訪安排。

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