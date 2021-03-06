【本報訊】警隊早前傳出，率先讓長俸制警務人員選擇延長退休年齡至60歲，近日再有更多細節曝光。本報獲悉，警隊日前向內部發通告，宣佈有關計劃將於下月正式推出，申請期為兩個月。凡是2000年6月1日前入職的警務人員，只要今年4月1日前仍然在職或未開始退休前休假，均合資格申請，但只屬一次性安排，並有遴選委員會評核。對於年輕警員擔心新安排會影響升遷，警方承認「難免產生一些附帶問題」，但僅稱會密切監察情況，將影響減低。

升遷及分配宿舍受影響

本報取得警隊近日發出的內部通告，4月1日將推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓長俸制警務人員申請延長退休年齡至60歲，申請期為兩個月，至5月31日止。所有2000年6月1日前入職，並於今年4月1日仍在服務的現職非首長級警務人員，即屬警員至高級警司職級，均合資格申請，但不包括已放退休前休假或以「退休後服務合約計劃」受聘人員。

警方稱會設立遴選委員會，根據警隊行動需要，以及申請人的表現、品行和健康狀況評核申請人是否適合續聘，並在其年屆54歲作最後審核。警方聲稱安排是為應付迫在眉睫的行動需要及長遠人手挑戰，並非為滿足人員期望在達到退休年齡後服務警隊而設的福利安排，亦非合資格人員必然享有的權利或資格。

通告承認新安排難免產生一些附帶問題，如涉及調整晉升空缺和重新分配宿舍的事宜，但未有交代應對方案，僅稱會密切監察情況，把影響減低。

警方回覆指，一直通過積極的策略及措施招募及挽留人才，以配合部門行動和服務需求。當空缺出現時，將會透過適當的晉升、招聘和多項延長人員服務年期的措施填補。

警隊早前已傳出將讓長俸制警員選擇延長退休年齡至60歲，引起其他紀律部隊不滿。公務員事務局長聶德權隨後承諾，在不增加額外資源下，擴大延長退休計劃至其他紀律部隊。