【本報訊】傳媒可否報道保釋程序內容，在初選案提訊其間一直有在庭上討論。法官杜麗冰昨處理案件前在庭上表示，接獲多間傳媒機構要求剔除保釋覆核申請的報道限制的申請，她批准剔除昨天指示聆訊內容的限制，亦明白傳媒工作艱巨，但基於保護與訟各方利益及維護法律程序公正起見，日後正審則會維持限制。

杜官表示昨日只是進行指示聆訊，會剔除《刑事訴訟程序條例》第9P條的報道限制。杜官指傳媒要求剔除日後聆訊報道保釋內容的限制，惟相關法例限制報道保釋內容，是要保護與訟各方利益及維護法律程序的公正，故此她慎重考慮後決定不剔除。

稱明白傳媒工作艱巨

她又透露，留意到傳媒代表希望法庭以書面回覆可否剔除報道限制，表示留意到傳媒利益，也明白傳媒工作艱巨，但法庭難以逐一書面回覆。

鄭達鴻一方提出暫時保釋申請後，律政司副刑事檢控專員楊美琪表示，有見法庭已剔除報道保釋內容的限制，希望辯方不要在昨天聆訊其間提及案情，也不要就控方指控抗辯，以維護法庭程序公正。

日前案件首度提堂期間，辯方便曾申請剔除報道限制，指本案備受關注，惟很多市民因疫情緣故而無法到庭旁聽，維持限制或有違公開審訊原則；而且網上已流傳保釋內容，但部份有錯，由專業傳媒報道可糾正不正確資訊，也令市民更了解國安法。當時總裁判官蘇惠德直言「聽到好多令人好動容嘅古仔」，但質疑與公眾利益何干，最終拒絕申請。