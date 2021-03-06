【本報訊】警方本月5日拘捕兩名男子，年齡分別17歲及61歲。警方稱，其中一人去年12月初涉嫌以電話滋擾某名司法人員；另一人則涉嫌在社交平台上發佈煽動性言論，聲稱「要炸死佢全家人」。

警方本月5日在將軍澳及屯門分別以「電話、訊息或電報相關的罪行」及「煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害」罪名，拘捕17歲和61歲男子。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指，其中一人去年12月初打了為數不少的電話，滋擾某名司法人員。

網上稱「炸死佢全家人」

另一人則涉嫌在社交平台上發佈煽動性言論，稱「要炸死佢全家人」。警方在行動撿取兩部手機，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

譚威信指出，根據《刑事訴訟程序條例》第89條，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪；而煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害，最高刑罰監禁三年。譚威信補充，被捕二人有可能觸犯由法院頒佈的臨時禁制令，構成藐視法庭罪。據now新聞報道指，受害人是國安法指定法官總裁判官蘇惠德。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，網民只要將帖文、圖片發佈至社交媒體，即使設定只限朋友或指定人士讀取，都要有心理準備會被公開，「你啲朋友係咪個個都信得過？幾千個朋友，係咪個個都冇問題先？」

根據facebook資訊公開報告，2020年上半年接獲262項香港政府索取資料的要求，次數是有紀錄以來最高；facebook則就24%的要求提供部份資料，比率為歷來最低。