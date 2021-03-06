【本報訊】主教山配水庫險被拆卸，歷史建築保育再受關注，本港現存大量二戰軍事遺址，但隱沒山林，政府置之不理。香港大學團隊花了10年研究屬二級歷史建築的鹿頸槍堡群，估計由日軍建成，有多達14個大小槍堡，屬本港現存日軍二戰遺蹟中保存最完整的大型槍堡群。港大學者黎偉聰稱槍堡評級後欠保護，部份設施受損，促請政府加強保育及設小型博物館，以免珍貴遺蹟淹沒於歷史洪流。

記者：鍾雅宜

本港現存軍事設施遺蹟多由英軍建造，隱沒於沙頭角鹿頸山頭的大型槍堡群則由日軍建成。該槍堡群2009年由古諮會評為二級歷史建築，但當局資料只稱該處由多個機槍堡、觀測台及塹壕組成，沒有詳細考究。港大房地產及建設系教授黎偉聰與其團隊花了約10年時間研究鹿頸槍堡群，多次實地視察，發現該處槍堡多達14個，包括七個大型槍堡、七個小型或只能讓一人容身的「衞星槍堡」，還有通訊戰壕，甚至疑用作廁所的水井等，估計建於1943至1944年。

長年遭踐踏 設施損毀

黎偉聰稱，最初視察時大部份槍堡均被野草遮掩，文獻亦無確實證據顯示該處由日軍所建。經多番查證，估計該處是日軍為應對本地抗日勢力，包括東江縱隊游擊隊而建成。黃竹洋、伯公岰及白虎山等亦有其他日軍所建的遺蹟，當中以黃竹洋的面積最大，但大部份設施已被破壞，故鹿頸屬至今保存最完整的日軍大型槍堡。

所謂「二級歷史建築」並無法定保護效力，定義只是「為具特別價值而須有選擇性地予以保存的建築物」。鹿頸機槍堡群獲評級後，古物古蹟辦事處沒有進一步確立鹿頸機槍堡群為法定古蹟，黎偉聰說：「我都體諒佢哋（古蹟辦），佢哋都係坐喺寫字樓睇圖。」他說，歷史建築眾多，當局難以逐一實地研究，但評級後應跟進保育，「香港有個文物保育專員，佢做過咩嘢呢？」若槍堡等長年欠缺保護，狀況只會轉差，「有部份槍堡石頭有少許沉降，因為水土流失，𠵱家狀態唔差，但唔理佢一定越來越差」。

現場所見，部份槍堡的通風口因鋼筋老化，估計被遊人長年踐踏致塌下。黎偉聰建議當局投放資源，保護鹿頸槍堡整個山頭，而非只保育單幢建築物，亦可於附近興建小型博物館及加設路徑前往，「畀遊人知道發生過咩事，有咩咁重要」。政府早前公佈撥款改善郊野公園設施，他希望鹿頸機槍堡群也獲資源保育。

具歷史價值 規模罕見

香港抗戰歷史研究會會長吳軍捷指出，上述遺址與本港抗戰歷史有重大關連，應達評為法定古蹟門檻，「唔應該只睇幾靚，要睇佢歷史價值，如果重要，殘舊都應評高級啲」。他多年來要求政府保育該處及其他軍事遺址，「要畀香港人知真正嘅歷史」，可惜被政府冷待，至最近終能約見民政事務局於本月19日會面。他建議政府在槍堡外設指示牌，遊人可透過簡介或二維碼觀賞影片了解該處歷史。

軍事歷史專家、古諮會前成員高添強形容，在日軍侵佔的南中國及東南亞地區，「從未見過（如鹿頸）咁有規模嘅戰時工事，相當罕見，冇諗過保存得咁好」。但本港一向不重視軍事遺址保育，「連古蹟辦都唔知香港有幾多軍事遺址，其實香港嘅軍事遺蹟非常豐富」，不少遺蹟都欠保育及介紹，「即使魔鬼山（炮台）極具歷史意義，都只得個牌仔介紹吓，全冇歷史描述」。

古蹟辦稱，古諮會2009年將鹿頸機槍堡及觀測台共12項構築物評為二級歷史建築，屬郊野公園範圍，由相關部門負責管理。古蹟辦樂意就維修保養、設說明牌及增設步行徑等向部門提供意見；如有已評級歷史建築的新資料，古諮會按準則審視其文物價值。