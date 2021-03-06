【本報訊】本港昨新增八宗武漢肺炎確診個案，再有兩名染疫患者曾到訪尖沙嘴K11 MUSEA。衞生防護中心追查更發現，K11 MUSEA爆發的真正源頭可能是一名曾經在商場出沒的隱形患者，導致56人受感染，但該隱形患者已無法找到。商場垃圾房及驗出有病毒的通氣系統應是其中一個傳播途徑，專家估計或有人在通風口下吸煙而受感染。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨公佈，本港昨新增八宗確診，本地感染佔四宗，當中兩宗屬源頭未明。其中第11071號34歲男子，居於灣仔克街6號廣生行廈B座，在太古坊林肯大廈一電腦公司任會計。他2月24日曾到尖沙嘴安年大廈15樓參加物業投資講座，當局已通知講座約50多名參與者做檢測。他當天參加講座前曾到K11 MUSEA的地下洗手間，逗留五至十鐘，期間曾除口罩洗面。

另一名初步確診的32歲男子亦曾在2月26日到K11 MUSEA的戲院看電影及使用四樓洗手間，他居於大南街258號，在加拿芬道2號一公司任電腦程式員。中心指不能排除兩名曾到訪K11 MUSEA的患者是在該處受感染，但可能性不大，需進行基因分析才知是否與K11群組有關。資料顯示，較早前確診的秀茂坪秀明小學教師亦曾在2月27日到K11 MUSEA的戲院看電影。

疑有人聚名潮出風口煲煙「吸毒」

衞生防護中心已重組K11 MUSEA爆發的「成個圖畫」，推測源頭是一名隱形患者，2月14日在K11 MUSEA出沒，先導致兩名在當日先後到訪商場內Cartier的顧客受感染，並在各店舖員工間散播，包括Cartier的兩名店員、Twinkie Cookies及Lilium by Gitone各一名店員。至於原先被視為群組源頭的名潮食館清潔工，曾於2月14日上班，可能當日被感染；她18日發病，19日再上班時造成超級傳播，導致共9名員工、22名顧客及19名密切接觸者染疫。所有患者病毒基因掛序脗合，屬同一源頭，然則K11 MUSEA群組應有56人，但衞生防護中心昨晚的資料亦維持群組個案僅50宗。

歐家榮表示，衞生署在名潮食館77個環境樣本中發現七個呈陽性，包括四個空調濾網及一個茶水間出風口。曾到K11視察的港大微生物學系講座教授袁國勇昨日引述衞生防護中心總監林文健的發現指，名潮食館後巷出風口附近的地上遺下很多煙頭，推測有患者曾在該處吸煙，因此吸入帶病毒的空氣。另一可能性是不同店舖員工曾到同一地方掉垃圾，從環境污染中受到感染。但歐家榮則表示，曾查問K11群組患者，只有一人承認曾吸煙，而且無在名潮食館出風口吸煙。

至於K11 MUSEA重開是否安全，衞生防護中心總監林文健說，機電署等多個部門前日已到商場進行評估，認為商場通風系統無傳播風險。

此外，伊利沙伯醫院公佈，一名80歲有長期病患的女病人（編號10379）周五晚離世，至今本港共有202名武漢肺炎患者不治。

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