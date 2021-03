【本報訊】英國各地均有人發起聲援香港47人行動,繼日前的倫敦、曼徹斯特和雷丁三城,昨日中午在諾定咸(Nottingham)市中心亦有港人發起集會,近50人出席,歷時近一小時,有父母帶同小孩參與,亦有英國人出席,以向香港傳遞來自英國的聲援及關注。

集會在Brian Clough Statue前舉行,因疫情關係參與者全隔開近兩米隔離站立,除「光時」旗外,亦舉起各式各樣手寫的標語,包括「Release All Political Prisoners」、「Democracy is not a crime」、「Free Hong Kong」等,集會亦有播放《願榮光歸香港》,眾人偶然高喊「光復香港 時代革命」等口號。

看新聞落淚

活動發起人之一Sally(化名)表示,舉辦集會除了希望聲援47人外,由於諾定咸有越來越多港人移民,希望能夠透過集會把身在此城的港人聚集起來。

區太及丈夫帶同兒子出席集會,區太表示,作為香港人即使去到世界各地亦應為香港發聲,「尤其𠵱家香港發生咁不幸嘅事,我哋喺海外可以自由發言,所以要聲援香港」。對於這個星期在英國看到香港的新聞,「每睇一次自己都喊一次,忍唔住啲眼淚會流落嚟,點解香港會搞成咁?」

■記者李雨夢英國報道