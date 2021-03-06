【本報訊】英國各地均有人發起聲援香港47人行動，繼日前的倫敦、曼徹斯特和雷丁三城，昨日中午在諾定咸（Nottingham）市中心亦有港人發起集會，近50人出席，歷時近一小時，有父母帶同小孩參與，亦有英國人出席，以向香港傳遞來自英國的聲援及關注。

集會在Brian Clough Statue前舉行，因疫情關係參與者全隔開近兩米隔離站立，除「光時」旗外，亦舉起各式各樣手寫的標語，包括「Release All Political Prisoners」、「Democracy is not a crime」、「Free Hong Kong」等，集會亦有播放《願榮光歸香港》，眾人偶然高喊「光復香港 時代革命」等口號。

看新聞落淚

活動發起人之一Sally（化名）表示，舉辦集會除了希望聲援47人外，由於諾定咸有越來越多港人移民，希望能夠透過集會把身在此城的港人聚集起來。

區太及丈夫帶同兒子出席集會，區太表示，作為香港人即使去到世界各地亦應為香港發聲，「尤其𠵱家香港發生咁不幸嘅事，我哋喺海外可以自由發言，所以要聲援香港」。對於這個星期在英國看到香港的新聞，「每睇一次自己都喊一次，忍唔住啲眼淚會流落嚟，點解香港會搞成咁？」

■記者李雨夢英國報道