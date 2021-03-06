【本報訊】47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權一案中，原先獲准保釋但被律政司繼續追殺的11人，昨日被押解到高等法院提訊。雖然被告一方希望昨日進行保釋覆核聆訊，但國安法指定法官杜麗冰表明待收到所有正式文件才會審理，最終定於本月11及13日、即周四及周六開庭聽取雙方陳詞，當日作出裁決，同時拒絕批出暫時保釋七天的申請，11人連與親友短暫相聚的機會也失去。張可森身懷六甲的妻子只好趁丈夫被押走前走近犯人欄，拿起BB超聲波照片，希望對方隔着玻璃看到兩人的至愛。

昨日上庭的包括鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、柯耀林和李予信，分三個時段處理。獲律政司放棄覆核保釋、順利擔保外出的呂智恆和楊雪盈昨到庭旁聽。呂智恆在譚文豪步入囚室時向他揮手，又在張可森步入囚室時說：「撐住呀，森！」 聆訊期間，彭卓棋一度拭淚，聆訊完畢步入羈留室時向公眾席點頭；鄭達鴻則向公眾席揮手。

周四六聆訊後即宣佈決定

張可森剛懷孕的妻子旁聽時眼泛淚光，法官宣佈散庭一刻，她急忙站起，拿出一排叠起的黑白照片，走向犯人欄的玻璃幕，剛好趕上丈夫離庭的一瞬間。她翻開手中的超聲波照片，照片中是他們的愛情結晶。張可森停下腳步，細看照片中的胎兒，向愛妻點點頭，雙眼盡是笑意。有旁聽人士問張妻：「佢睇唔睇到呀？」她雙眼仍帶着淚，興奮笑着說：「睇到呀！睇到呀！」

初選案47名被告中，有15人上周四原獲國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准保釋，律政司立即表明會覆核其決定，翌日放棄覆核其中四人，餘下11人昨晨被押解至高院進行指示聆訊。法官杜麗冰表示，了解被告一方希望昨日進行保釋覆核，惟法庭需作出充份考慮，故排期於周四及周六才處理保釋覆核申請，以待控辯雙方提交書面陳詞。

杜官指已收到律政司提交的誓章等文件，亦意識到有關申請頗為重要，望盡快聽取各方陳詞，要求控方周一下午5時前提交有關文件，被告一方周三下午5時前作書面回應。杜官表示，兩天聆訊會分四輪，每次處理三名被告的保釋覆核申請，預計各需時約一小時，她會在每次覆核申請結束後便宣佈決定，不會聽畢所有申請後才一次過決定；若她認為有需要交代理據，便會以書面頒佈。

控方透露，警方將於覆核聆訊當日播放片段，並向法庭申請安排視像設施。但控方沒透露是甚麼片段，未知是否被告之前就初選開記招的片段，抑或市民踴躍在初選當日投票的影片。

代表鄭達鴻的資深大律師潘熙希望法庭批准鄭於聆訊前暫時保釋，懇請法庭只考慮鄭這七日期間是否有充足理由不會繼續危害國家安全，指鄭已失去自由整整四日四夜，指控鄭的證據不強，控方指控他涉及的「串謀」及「計劃」是在國安法落實前發生。惟杜官堅持要收到雙方完整的文件後才能作出適當決定。

辯方促交齊證據勿「加料」

代表彭卓棋的大狀盧敏儀亦向法庭提出暫時保釋申請，指事態罕見，希望法官改變主意。惟杜官聞言再度拒絕，直言「It’s a closed door at the moment（此路暫時不通）」。何啟明現仍留院，其代表大狀表示原本希望申請暫時保釋，其後黃碧雲亦提出暫時保釋申請。杜官重申決定，明言所有被告毋須再提出。最終11名被告全部繼續還柙。

此外，代表譚文豪的資深大律師蔡維邦表示，希望法庭要求律政司於覆核聆訊前提交所有相關證據，包括將於庭上播放的視像影片，好讓辯方能有所準備。代表伍健偉的資深大律師彭耀鴻表示，希望法庭指示控方不要像之前「加料」提供新證據，惟杜官指控方仍在調查案件，自言難以滿足辯方要求。

代表柯耀林的大律師郭憬憲表示，望杜官向總裁判官蘇惠德發出指示，着蘇官盡早提供批准保釋的書面理由。惟杜官指，裁判官一般甚少解釋批准保釋與否的原因。