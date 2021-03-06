主教山配水庫險被拆卸令歷史建築保育再受關注，本港尚有不少二戰軍事遺址隱沒山林多年，也被置諸不理。香港大學團隊花了10年研究屬二級歷史建築的鹿頸槍堡群，估計它由日軍建成，有多達14個大小槍堡，屬本港現存日軍二戰遺蹟中保存最完整的大型槍堡群。港大學者黎偉聰稱槍堡評級後欠保護，部份設施受損，促政府加強保育及設小型博物館，以免珍貴遺蹟淹沒於歷史洪流。香港抗戰歷史研究會更指政府低估槍堡群價值，促列作法定古蹟。

記者 鍾雅宜

料建於1943至44年 內有7個大型槍堡

本港不少軍事設施遺蹟多由英軍建造，隱沒於沙頭角鹿頸山頭的大型槍堡群則由日軍建成。該槍堡群2009年被古諮會評為二級歷史建築，但當局資料只稱該處由多個機槍堡、觀測台及塹壕組成。港大房地產及建設系教授黎偉聰與其團隊花了約10年時間研究鹿頸槍堡群，多次實地視察，發現該處槍堡多達14個，包括7個大型槍堡、7個小型或只能讓一人容身的「衞星槍堡」，還有通訊戰壕，甚至疑用作廁所的水井等，估計建於1943至44年。

黎偉聰稱，最初視察時大部份槍堡均被野草遮掩，文憲亦無確實證據顯示該處由日軍所建，經多番查證，估計該處是日軍為應對本地抗日勢力，包括東江縱隊游擊隊而建成。他稱黃竹洋、伯公坳及白虎山等亦有其他日軍所建的遺蹟，當中以黃竹洋的面積最大，但大部份設施已被破壞，故鹿頸屬至今保存最完整的日軍大型槍堡。

「香港有個文物保育專員，佢做過咩嘢呢？」

被問到古蹟辦是否低估槍堡群價值，甚至它是否達法定古蹟門檻，黎稱：「可以咁講嘅，但我都體諒佢哋（古蹟辦），佢哋都係坐響寫字樓睇圖。」他稱歷史建築眾多，當局難以逐一實地研究，但評級後應跟進保育，「香港有個文物保育專員，佢做過咩嘢呢？」黎稱若槍堡等長年欠缺保護，狀況只會轉差，「有部份槍堡石頭有少許沉降，因為水土流失，而家狀態唔差，但唔理佢一定越來越差」。部份槍堡的通風口因鋼筋老化，估計被遊人踩至塌下。

黎偉聰建議當局投放資源，保護鹿頸槍堡整個山頭，而非只保育單幢建築物，亦可於附近興建小型博物館及加設路徑前往，「畀遊人知道發生過咩事、有咩咁重要」。他指政府早前擬撥款改善郊野公園設施，冀有助保育槍堡。

抗戰歷史研究會：應達法定古蹟門檻

香港抗戰歷史研究會會長吳軍捷指出，上述遺址與本港抗戰歷史有重大關連，應達評為法定古蹟的門檻，「唔應該只睇幾靚，要睇佢歷史價值，如果重要，殘舊都應評高級啲」。他多年來要求政府保育該處，以及其他軍事遺址，「要畀香港人知真正嘅歷史」，可惜被政府冷待，至最近終能約見民政事務局於本月19日會面。他建議政府在槍堡外設指示牌，遊人可透過簡介或二維碼觀賞影片了解該處歷史。

軍事歷史專家、古諮會前成員高添強形容，在日軍侵佔的南中國及東南亞地區，「從未見過（如鹿頸）咁有規模嘅戰時工事，相當罕見，無諗過保存得咁好」，但本港一向不重視軍事遺址保育，「連古蹟辦都唔知香港有幾多軍事遺址，其實香港嘅軍事遺蹟非常豐富」，不少遺蹟都欠保育及介紹，「即使魔鬼山（炮台）極具歷史意義，都只得個牌仔介紹吓，全無歷史描述」。

古蹟辦稱，古諮會09年將鹿頸機槍堡及觀測台共12項構築物評為二級歷史建築，位置屬郊野公園範圍，由相關部門負責管理。古蹟辦樂意就維修保養、設說明牌及增設步行徑等向部門提供意見；如有已評級歷史建築的新資料，古諮會按準則審視其文物價值。

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