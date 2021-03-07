新當選的西醫工會會長梁漢輝85年港大畢業，是普通科醫生，診所在港島東區，他原本是西醫工會副會長，在選前因調查工會賬目，被楊超發強行DQ職務，這次成功以選票「踢走」楊超發，以32票之差勝出會長一職，成為西醫工會創會以來，首次有楊超發以外人士擔任會長。

「唔能夠畀一個人去霸佔個會，已經太耐喇」

創造歷史的梁漢輝形容，經過艱難過程才順利當選，「好攰呀而家，希望個會返回正軌，唔能夠畀一個人去霸佔個會，已經太耐喇，霸住個會十幾年。」

他表示當選後首要工作是團結工會及幹事會，強調一年前已指出前會長楊超發有問題，但初時無人理會，亦無人相信，「嗰時得我一個出聲咋嘛」，然而他鍥而不捨揭露真相，會員才逐步理解，最終發揮選票力量，令楊超發下台。

梁又稱，工會作為政府的諮詢機構，未來亦會跟進各項醫療及公共衞生政策，包括政府欲改例容許海外畢業醫生免試執業的安排。

強調不會政治表態

楊超發近年親建制言行受非議，梁漢輝強調，工會不會就政治表態，但亦不會因政治壓力而噤聲，會以會員權益及福利為依歸，就任何長遠醫療政策，都會先諮詢會員意見及經幹事會討論後才表態。

成功競逐連任的義務司庫陸偉亮則指，會成立委員會處理工會問題，包括工會18年來未有報稅，以及檢視過去7年的財務紀錄，「睇吓有冇啲入賬唔正確嘅地方」，指如發現有幹事做錯，將會跟進並追究，又提到若工會財政許可，會免除會費及課程費用。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！