【本報訊】屯門及葵芳皆設診所的周偉文醫生初步確診，衞生防護中心正聯絡2月26日至今曾向周醫生求診的病人接受檢測。另外，聖保羅男女中學一名中六學生及聖保羅書院一名中四學生亦初步確診，兩校停課，全校師生將須強制檢測。

聖保羅男女及聖保羅書院強檢

衞生防護中心表示，新增源頭不明初步確診個案包括56歲的周偉文醫生，居於大角嘴銀海7座，他無病徵，因工作定期檢測，3月5日的樣本初步陽性。他平日在兩間診所應診，屯門柏麗廣場診所最後應診日期為3月5日，葵芳閣3座地下商場全康醫務綜合中心最後應診日期為3月6日。中心已取得病人名單，正聯絡2月26日至今曾求診的病人接受檢測。周醫生亦曾到南昌街新生精神康復會宿舍及匡智會梨木樹院舍工作，兩院舍員工及院友需接受測試。

另一源頭不明初步確診患者為地盤工人，居於深水埗欽州街1至9號，在赤鱲角機場無人駕駛列車和行李輸送隧道地盤工作，承辦商為中國建築，在地盤的定期檢測中驗出，與較早前爆發的三跑地盤無關，30名同一地盤工友須檢疫。一名住華景山路3號海峰花園1座的73歲退休婦人到社區檢測中心取樣後初步呈陽性，她曾到訪飛行總會、九龍仔業主會、圓方正斗粥麵、又一城Cova Ristorante & Caffe等多間食肆。

較早前確診的長沙灣政府合署勞工處47歲男職員，其同住的45歲女子亦確診，她在勞工處另一部門工作。她的兩名兒子及外傭初步確診，其中一名兒子就讀聖保羅男女中學中六，居於學校宿舍，曾在校內打羽毛球，曾與他共用設施或一同用餐的同學及教職員須檢疫。另一兒子就讀聖保羅書院中四，兩校須停課14日，全校師生須強制檢測。

另一確診44歲女子於紅磡祥祺中心OtterBox Hong Kong Limited工作，公司須強制檢測，其女兒及外傭初步確診，女兒就讀的聖安多尼學校須須停課14天。

至於昨日四宗輸入個案中，由印尼及巴基斯坦抵港的患者均驗出N501Y變種病毒基因，本港至今共有56名患者驗出變種病毒。