主管港澳事務的國務院副總理韓正今早在北京接見港區人大代表，據報，韓正席間提到「愛國者治港」原則和完善香港選舉制度的議題，但未有披露具體方向，同時指昨天會見港澳政協委員後，曾與在京列席人大開幕禮的特首林鄭月娥見面，就香港的防疫抗疫、發展金融中心、創新科技中心及「一些問題」交換意見。林鄭今天會經深圳返港。

韓正昨天已接見港區政協委員，有委員引述韓正指，韓正席間提及香港選舉制度確保愛國者治港，有必要性和緊迫性，強調「愛國者治港」絕不能夠含糊。韓正今天與港區人大代表會面，談及同樣問題，但未有具體落實的時間表。

據了解，韓正其間指，中央必須主導訂立「港版國安法」和修改選舉制度，以確保中央主權、「一國兩制」和香港的繁榮安定，指香港分別在2003年、2014年、2016年和2019年發生很多事情，特別是修例風波以來，出現「拉布、黑暴、外部勢力」等問題，反映香港管治出問題，強調要阻止「反中亂港」危害市民福祉的人拖慢各項措施，不能讓包括19年衝擊立法會、中聯辦及駐港特派專員公署及「三罷」等類似事件重演。

未談「忠誠的廢物」 提住屋問題

據了解，港澳辦主任夏寶龍、兼任港澳辦副主任的中聯辦主任駱惠寧以及港澳辦另一副主任張曉明也陪同接見。消息指，韓正席間亦稱香港有很多問題急需解決，特別提到了住屋問題，又指中央政府全力及全方位支持特區政府及的市民，並明確稱全在包括防疫抗疫等各方面支持特首林鄭月娥領導的特區政府，一起搞好長遠規劃、解決貧富懸殊及住屋等問題。內地學者近日提出北京不要「忠誠的廢物」，與會的人大代表沒有透露韓正有否在這方面發言。

今早會面在人民大會堂的香港廳進行，據知4名港區人大代表發言，包括人大常委譚耀宗、吳秋北、李君豪和洪為民，韓正再作回應，會議歷時約兩小時。

定性反修例是「顛覆」

港區人大代表葉國謙會後則引述韓正指，香港自從03年有人反對基本法23條立法後後，出現不同的社會事件，目前形勢已非民主與不民主的問題，而是「顛覆」和「反顛覆」的問題，有需要痛定思痛，止暴制亂，因此改革香港選舉制度是迫切和重要。葉並指，韓正提出了「兩個始終」：始終堅持一國兩制、港人治港、高度自治，並始終堅持「愛國者治港」，稱中央希望港區人大代表能多解說人大有關決定，並與特區政府一起做好防疫工作。

另一港區人大代表陳勇則引述韓正指，中央維護國家安全沒有退路；田北辰則稱，韓正亦有提及國家會繼續支持香港成為國際金融及創科中心，並特別關注香港房屋的問題，指香港市民的人均居住環境偏細。

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